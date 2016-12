talk2christiansen an Bord der EUROPA 2: Hochkarätige Experten diskutieren über Wahljahr 2017

(ots) -



- Gesprächsreihe mit Sabine Christiansen

- Zu Gast auf kommenden Reisen: Wolfgang Bosbach, Wolfgang Ischinger,

Prof. Hans Werner Sinn und Dr. Theo Waigel

- Thema: Ausblick auf das Wahljahr 2017



Das Diskussionsformat talk2christiansen zu Themen aus dem

aktuellen Zeitgeschehen findet regelmäßig an Bord des Luxusschiffes

EUROPA 2 von Hapag-Lloyd Cruises statt. Zum Jahresbeginn 2017 dreht

sich bei den Talks alles um das spannende Wahljahr. Dabei geben

renommierte Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Gesellschaft

und Ökonomie Einsichten in ihre Fachgebiete und laden die Gäste zum

Mitdiskutieren ein.



Während sich die EUROPA 2 Mitte Januar 2017 von Auckland auf den

Weg nach Bali macht, spricht die deutsche Journalistin und

Moderatorin Sabine Christiansen im Theater auf Deck 4 mit

CDU-Innenpolitiker sowie Ex-Vize der Unionsfraktion Wolfgang Bosbach

und dem Botschafter Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner

Sicherheitskonferenz, über die Wahlen in Deutschland. Welchen

Herausforderungen müssen sich Deutschland und die Welt 2017 stellen

und welchen Einfluss haben diese auf die Wahlen? Im weiteren Verlauf

der Reise steht Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik im

Vordergrund von talk2christiansen.



Im ersten Abschnitt der Anschlussreise von Bali nach Hongkong im

Februar erwartet Sabine Christiansen den Ex-Finanzminister,

CSU-Ehrenvorsitzenden und "Euro-Vater" Dr. Theo Waigel an Bord der

EUROPA 2. Während des zweiten Teilstücks der Asien-Kreuzfahrt wird

dann Deutschlands bekanntester Ökonom Prof. Hans Werner Sinn einen

wirtschaftlichen Ausblick auf 2017 geben. Kein anderer Ökonom hat die

wirtschaftlichen Debatten der vergangen Jahrzehnte so stark geprägt

wie er.



- Vom 17.01. bis 07.02.2017 (21 Tage) von Auckland nach Bali,

buchbar ab 11.840 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis



Deutschland. Weitere Informationen unter:

https://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUX1702



- Vom 05.02. bis 21.02.2017 (16 Tage) von Bali nach Hongkong,

buchbar ab 18.180 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis

Deutschland (nur noch ab Grand Ocean Suite buchbar). Weitere

Informationen unter: https://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUX1703



Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -

Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter

www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter

http://www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unter

www.hl-cruises.de/blog







Pressekontakt:

Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd

Cruises, Tel: +49 (0)40 307030-391, E-Mail: presse(at)hl-cruises.com



