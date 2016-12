securPharm bereitet Krankenhaus-Pilotprojekt vor

(ots) - Im Zuge der Vorbereitungen des im Januar

2017 startenden Krankenhaus-Piloten hat securPharm nun das erste

Krankenhaus an das System zur Echtheitsprüfung von

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln angeschlossen. Damit ist ein

entscheidender Meilenstein für das Krankenhaus-Pilotprojekt erreicht,

das sich mit der speziellen Fragestellung der Echtheitsprüfung von

Arzneimitteln im Krankenhaus beschäftigt. Gemäß den neuen

gesetzlichen Regelungen müssen Krankenhausapotheken genauso wie

öffentliche Apotheken ab 9.2.2019 verschreibungspflichtige

Arzneimittel anhand einer individuellen Seriennummer und eines

Öffnungsschutzes auf ihre Echtheit überprüfen.



Die Prozesse für die Verifizierung in einer Klinikapotheke sind

mit denen in einer öffentlichen Apotheke nur bedingt vergleichbar.

Deswegen soll es wie schon 2013 für öffentliche Apotheken auch einen

securPharm-Pilotversuch für die Arzneimittelversorgung von

Krankenhäusern geben, der im Januar 2017 startet. Ziel des

Pilotprojekts ist es, die Abläufe der Verifizierung und Ausbuchung

bei der Echtheitsprüfung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

unter den besonderen Reallife-Bedingungen im Krankenhaus zu testen.

Während der Pilotphase sollen außerdem mögliche Lösungswege für das

krankenhaustypische Handling großer Mengen von Arzneimittelpackungen

entwickelt werden.



"Eine praktikable Lösung für die Umsetzung der

Fälschungsschutzrichtlinie in Krankenhäusern zu finden, ist ein

wichtiger Teil von securPharm. Als erste Stakeholder-Organisation in

Europa beschäftigen wir uns nun mit den spezifischen Fragestellungen

der Echtheitsprüfung im Krankenhaus", so Dr. Reinhard Hoferichter,

Vorstandssprecher von securPharm e.V. und Koordinator des

Krankenhausprojekts.



Für den reibungslosen Ablauf des Krankenhaus-Projektes wird noch

weitere serialisierte Ware benötigt. Unternehmen, die den



Krankenhaus-Piloten mit serialisierter Ware unterstützen möchten,

können sich an ACS PharmaProtect GmbH zur Teilnahme an der Testphase

wenden.



Ziel der Fälschungsschutzrichtlinie 2011/62/EU und der delegierten

Verordnung (EU) Nr. 2016/161 ist der Schutz des Patienten vor

gefälschten Arzneimitteln in der legalen Lieferkette. Dazu werden die

bereits vorhandenen Regelungen und Kontrollen durch verbindliche

technische Lösungen ergänzt. Ab 9. Februar 2019 dürfen in Deutschland

nur noch verschreibungspflichtige Arzneimittel hergestellt und in

Verkehr gebracht werden, die eine individuelle Seriennummer tragen

und einen Schutz anhand dessen erkennbar ist, ob die Verpackung

bereits geöffnet wurde oder unversehrt ist.



Über securPharm e.V.:



securPharm e.V. ist die nicht gewinn-orientierte

Stakeholder-Organisation für den Aufbau des Systems zur

Echtheitsprüfung von Arzneimitteln gemäß den Vorgaben der

Fälschungsschutzrichtlinie 2011/62/EU und der delegierten Verordnung

(EU) Nr. 2016/161 zum Schutz des Patienten vor gefälschten

Arzneimitteln in der legalen Lieferkette in Deutschland. securPharm

e. V. wird getragen von Pharma-, Großhandels- und Apothekerverbänden:

BAH, BPI, vfa, PHAGRO, ABDA. Ziel von securPharm ist es, zum Stichtag

am 9.2.2019 ein System bereit zu stellen, das von allen

Marktbeteiligten genutzt werden kann. securPharm versteht sich als

deutscher Baustein für ein EU-weites Netzwerk gegen

Arzneimittelfälschungen.







Pressekontakt:

Nathalie Steinhauser

+49 (0)69 97 99 19-43

presse(at)securpharm.de



Original-Content von: securPharm e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

securPharm e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.12.2016 - 09:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1433963

Anzahl Zeichen: 3943

Kontakt-Informationen:

Firma: securPharm e.V.

Stadt: Frankfurt am Main





Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung