Das Design-Statement aus dem Hause Waldmann

Pendelleuchte VIVAA RING

(PresseBox) - Mit der Pendelleuchte VIVAA Ring ergänzt Waldmann eine elegante und gleichzeitig raffinierte Leuchte innerhalb der mit dem red dot award ausgezeichneten Leuchtenfamilie VIVAA. Die Neuheit der Produktmarke Derungs für hochwertige Lichtlösungen in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen ist auch mit biodynamischer Beleuchtung erhältlich.

Repräsentative Empfangs- und Aufenthaltsbereiche sind die Visitenkarte einer Einrichtung. Mit einer modernen und lichttechnisch herausragenden Raumleuchte kommt die Architektur noch stärker zur Geltung. VIVAA Ring hat einen Durchmesser von 600 mm und einen nur 36 mm hohen Leuchtenkörper. Durch die filigrane Abpendelung schwebt die Leuchte förmlich im Raum. Das Seilpendel ist stufenlos bis 150 cm abhängbar und ist somit auch für die Befestigung an Dachschrägen geeignet. Dank neuester LED-Technologie und lichtverstärkender Entblendung erreicht die VIVAA Ring eine hohe Lichtausbeute von bis zu 111 lm/W. Das bezeugt eine hohe Energieeffizienz und macht weniger Leuchten für eine normgerechte Ausleuchtung erforderlich. Der hohe indirekte Lichtanteil sorgt für eine optimale Lichtverteilung im Raum und schafft eine freundliche Atmosphäre. Optionale Ausstattungskomponenten wie DALI, biodynamisches Lichtmanagement VTL, Notlicht und Sensor für Präsenzsteuerung und Konstantlichtregelung erweitern den Komfort zusätzlich.



Waldmann - Licht für Menschen.

Waldmann steht für hochwertige, auf die Bedürfnisse des Menschen ausgerichtete Beleuchtungslösungen. Im Jahr 1928 als Betrieb für Elektro-Installationen gegründet, wird das mittelständische Familienunternehmen heute als Herbert Waldmann GmbH & Co. KG in dritter Generation von Gerhard Waldmann geführt. In der Unternehmenszentrale in Villingen-Schwenningen sowie Produktions- und Vertriebsstandorten in zwölf Ländern weltweit wirken rund 870 Mitarbeiter am Erfolg von Waldmann mit. Das Unternehmen entwickelt und produziert Beleuchtungslösungen für die Anwendungsbereiche Büro, Industrie, Pflege und Gesundheit sowie Systeme für die medizinische Phototherapie. Die Marke Waldmann ist Synonym für innovative arbeitsplatzbezogene Lichtlösungen, die sich konsequent an den natürlichen Lichtbedürfnissen des Menschen orientieren.







Waldmann - Licht für Menschen.

Waldmann steht für hochwertige, auf die Bedürfnisse des Menschen ausgerichtete Beleuchtungslösungen. Im Jahr 1928 als Betrieb für Elektro-Installationen gegründet, wird das mittelständische Familienunternehmen heute als Herbert Waldmann GmbH & Co. KG in dritter Generation von Gerhard Waldmann geführt. In der Unternehmenszentrale in Villingen-Schwenningen sowie Produktions- und Vertriebsstandorten in zwölf Ländern weltweit wirken rund 870 Mitarbeiter am Erfolg von Waldmann mit. Das Unternehmen entwickelt und produziert Beleuchtungslösungen für die Anwendungsbereiche Büro, Industrie, Pflege und Gesundheit sowie Systeme für die medizinische Phototherapie. Die Marke Waldmann ist Synonym für innovative arbeitsplatzbezogene Lichtlösungen, die sich konsequent an den natürlichen Lichtbedürfnissen des Menschen orientieren.





Herbert Waldmann GmbH&Co. KG

Kommentare zur Pressemitteilung