Weihnachtliche Geschichten zur Adventszeit

Schon zum 9. Mal können sich Leser ins "Wunder-Weihnachtsland" entführen lassen

Eine wunderschönes Buch für die Advents- und Weihnachtszeit

(firmenpresse) - Auch für den 9. Band der weihnachtlichen Anthologie "Wünsch dich ins Wunder-Weihnachtsland" haben sich wieder erfahrene Autoren und Nachwuchsautoren zusammengetan und ihre Gedanken zur vielleicht schönsten Zeit des Jahres aufgeschrieben. Wieder sind besinnliche und lustige, nachdenkliche und heitere Erzählungen, Märchen und Gedichte zur Advents- und Weihnachtszeit entstanden.



In diesem Jahr haben sich insgesamt 57 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Anthologie beteiligt. Es sind 218 Seiten voller wunderbarer Geschichten entstanden, die Jung und Alt durch die Advents- und Weihnachtszeit begleiten werden. So wächst die Vorfreude auf das Fest und die Wartezeit wird verkürzt, wenn beim gemütlichen Lesen und Vorlesen die Welt der Nikoläuse, Engel und Wichtel erwacht. Dazu ein heißer Kakao, Kerzenschein und Plätzchenduft ?



Es geht spannend, lehrreich und manchmal sogar etwas traurig zu in den ganz unterschiedlichen Geschichten von "Wünsch dich ins Wunder-Weihnachtsland". Da gibt es Plätzchendiebe, die eigentlich keine sind, verloren gegangene Einladungen zur Weihnachtsparty oder ungeschickte Weihnachtselfen. Man lernt Santa Claus und Väterchen Frost kennen, wundert sich über den Weihnachtsmann in der Geschwindigkeitskontrolle und wird in eine Liebesweihnachtsgeschichte entführt. Nichts scheint unmöglich in der Zauberwelt des Wunder-Weihnachtslandes, und strahlende Kinderaugen sind garantiert!



Herausgegeben wird "Wünsch dich ins Wunder-Weihnachtsland Band 9" auch in diesem Jahr wieder von Martina Meier, die auch für alle vorherigen Bände als Herausgeberin verantwortlich zeichnet. Sie stellt ihre Autorinnen und Autoren im Anschluss an deren jeweiligen Texte kurz vor, so dass sich der Leser ein Bild machen kann, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Das Titelbild zu Band 9 wurde auch dieses Mal wieder von Heike Georgi beigesteuert, die Illustrationen des Backcovers stammen von Anne Haggenmüller. Im kommenden Jahr wird ein Jubiläum gefeiert: Denn Band 10 ist natürlich schon ganz fest eingeplant!







Bibliografische Angaben:



Martina Meier (Hrsg.)

Wünsch dich ins Wunder-Weihnachtsland Bd. 9

ISBN: 978-3-86196-650-0

Taschenbuch, 218 Seiten



Das Buch kann über den Verlag und Amazon bestellt werden.







