Moda-Domains, Fashion-Domains, Makeup-Domains für die Zielgruppe "Frau"

(firmenpresse) - Wenn Sie eine Frau sind, dann kennen Sie L'Oréal. Wenn Sie ein Mann sind, dann haben Sie sicherlich mitbekommen, daß die schönsten Schauspielerinnen und Models für L' Oréal Werbung machen. Ob Frau oder Mann: Sie haben jetzt die Gelegenheit ein neues Produkt von L' Oréal zu erwerben: Makeup-Domains.

Was ist die Aufgabe der Makeup-Domains?

""The mission and purpose of the TLD is first and foremost to promote the beauty, makeup and cosmetics segments, through meaningful engagement with manufacturers, beauty enthusiasts, consumers, and retailers, using a domain space intended for use by individuals and/or companies within or associated with the various industries that provide, utilize, or bear a recognizable connection to makeup and cosmetic products and/or services."

Die Makeup-Domains sind seit Kurzem in der Live-Phase. Alle freien Domains können sofort registriert werden.

Auch die Moda-Domains sind längst in der Live-Phase. Die Golive-Phase der Moda-Domains und Makeup-Domains bieten viele Vorteile: Es wird keine Marke mehr zur Registrierung benötigt. Die Preise sind günstiger als in der früheren Phase. Es gibt keine Beschränkungen. Interessenten für Moda-Domains müssen nicht nachweisen, daß sie der Modeindustrie angehören. Auch der interessierte Blogger kann seine Moda-Domain registrieren lassen. Auch Domain-Spekulanten dürfen sich für .moda interessieren, nachdem moda.tv für immerhin 30.000 US-Dollar verkauft wurde.

Mode war immer ein Riesengeschäft, und in heutiger Zeit hat sich ein großer Teil davon ins Internet verlagert. Von virtuellen Schaufenstern bis zu News, Testberichten und "Who's Whos" ist die Welt der Mode im Internet vertreten, und ihre Vertreter verbringen heute mindestens so viel Zeit dort wie auf dem Laufsteg. Die Moda-Domain wird zu einer allumfassende Onlineplattform, deren Name aus der Modeindustrie kommt, und die im Begriff ist, die Modehauptstadt der Welt zu werden. Designer, Hersteller, Verkäufer und Kunden kommen an einem Ort zusammen - um Ideen auszutauschen, Kreationen zu teilen, Geschäfte zu machen und die Mode auf der Welt zu verbreiten.

Stil mag immer modisch sein, doch Mode ist heute mehr als Stil: sie ist Big Business. Durch das Wachstum von Reality-TV-Wettbewerben und den Aufstieg von Social Media ist ein Boom in der Branche und eine neue Lust nach Mode entstanden. Durch Germany's Next Top Model und Webseiten für das Speichern und Teilen von benutzergenerierten Inhalten wie Pinterest wurde das Feuer der Mode neu entflammt. Auch Berühmtheiten, Design, Innenarchitektur und damit verbundene Bereiche wie Beauty, Gesundheit und Fitness haben eine Mode-Renaissance erlebt. Dieses Basisinteresse zusammen mit der wachsenden Bedeutung von Social Media auf den wichtigen Modeshows wie Mailand, New York, London und Paris, trägt dazu bei, das Profil all dieser Themen zu steigern.

Die großen Modenschauen waren einst die alleinige Domäne der Superreichen und Supermächtigen. Wir selbst mussten abwarten, bis die Fotos durch die Modekanäle sickerten. Dank Social Media erhalten wir Zugang zu den ersten Plätzen - mit Livestreams. Die Modeshows teilen sich auch durch eine Fülle von Social Media-Diensten mit, wie z.B. Twitter, Instagram, Vine und Pinterest, um nur einige zu nennen.

Nie war Mode in Print besser vertreten. Modezeitschriften haben inhaltlich, graphisch und fotographisch ein hohes Niveau wie nie zuvor erreicht. Sie stoßen relevante gesellschaftliche Diskussionen an, wie z.B. die Frage, ob nicht Mode besser durch Durchschnittsfrauen präsentiert werden soll anstatt durch Models oder ob "Hunger-Models", die nach Bulimie aussehen, prominente Plätze in der Öffentlichkeit bekommen sollten.

Mehrere frei empfangbare Fernsehsender, die sich nur auf Mode konzentrieren, kann man in Deutschland sehen. Ein italienischer Modekanal nennt sich übrigens "Moda".Viele internationale Mode-Shows aus Paris und Mailand werden live übertragen.

Dazu kommt noch der neueste, mächtigste Trend in der Mode: Der Hashtag. Die Marken haben die Bedeutung des Hashtags erkannt und nutzen ihn als ein mächtiges Werkzeug, um mehr Leute zu erreichen und einen Hype um ihre Kampagnen aufzubauen. Hashtags sind multifunktionell und können auch verwendet werden, um von Fans erstellte Inhalte anzusammeln und zu organisieren. Kein Wunder, daß besonders Hashtags - und allgemein Social Media - auf der diesjährigen New York Fashion Week die Show gestohlen haben.

Moda ist ein relativ einzigartiger und allumfassender Begriff. Er bedeutet "Mode" auf spanisch, portugiesisch, türkisch und polnisch. Er ähnelt auch dem Wort für Mode in vielen anderen Sprachen (zum Beispiel "mode" in französisch). Wenn Sie im Modehandel tätig sind, ist vielen dieser Begriff ungeachtet ihrer Sprache sicher ein Begriff, vor allem den englisch-, deutsch- und französisch-sprechende Modefans.

Hans-Peter Oswald erläutert: "Egal in welchem Bereich der Modebranche Sie tätig sind, die Moda-Domain ist der Ort, an dem Designer, Verkäufer, Großhändler, Hersteller, Markenbesitzer, Fotografen, Eventorganisatoren, Models, Agenten, Haar und Make-up-Künstler und Fans online zusammenkommen werden. Es ist, als ob Sie die begehrten Sitze in der ersten Reihe in London, Paris, Mailand und New York alle zusammen in einem einzigen virtuellen Treffpunkt ergattern."

Der Moda-Begriff kommt direkt aus dem Spanischen, Italienischen und Portugiesischem, doch das Wort selbst ist für alle in diesem Business ein Begriff, und auch für die Normalsterblichen, die Mode lieben.

Selbst für sich allein ist der spanisch sprechende Markt gigantisch, wo Fashion und Kleidung schon rege online diskutiert werden. Da die Moda-Domain eine sehr spezifische Domainendung ist, sollte sie unter bestehenden Händlern und Handelsprofis online bereits eine Referenz sein.

Hans-Peter Oswald von domainregistry.de appelliert an die Modewelt:

"Machen Sie mit der Moda-Domain eine mutige Aussage.

o Identifizieren Sie Ihre Marke

als Teil der internationalen Modecommunity

o Zeigen Sie Kunden und Profis die

Arten von Produkten und Diensten, die Sie unterstützen

o Stechen Sie aus einer

harten und vielfältigen Industrie hervor

o Heben Sie Ihre Marke von denen anderer Design-Profis hervor

o Reagieren Sie schnell auf

Geschmacksveränderungen und Trends rund um die Welt."

Die neue Moda-Domain wirkt anziehend auf:

o Organisationen und Personen die

mit Mode und der Modeindustrie in Verbindung stehen

o Kleidungs-und

Schuhverkäufer und Großverkäufer

o Kleidungs- und Schuhhersteller o

Fashiondesigner

o Verleger, Content und Programmierhersteller in der

Modeindustrie

o Fashionfotografen

o Modezentrierte Ausbildungsprogramme

Wer von der Moda-Domain überzeugt ist, sollte sich auch bei der zweiten Mode-Domain engagieren: der Fashion-Domain.

Alle Argumente für die Moda-Domains gelten im übrigen auch für die Fashion-Domains.

Gerade jetzt wird eine dritte Domain mit Zielgruppe "Frauen" eingeführt: die Makeup-Domains.

Den Zusammenhang zwischen besserem Ranking und den Neuen Top Level Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains plazieren sich bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser als Webseiten unter den De-Domains und Com-Domains. Das Ergebnis der Studie von Searchmetrics läßt sich so zusammenfassen:

"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser."

Die Studie von Total Websites in Houston zeigt, daß die Ergebnisse von Searchmetrics auf alle Neuen Top Level Domains verallgemeinerbar sind, also auch auf die Makeup-Domains, Moda-Domains und Fashion-Domains. Sie stellte fest, daß Google die Domainendungen der Neuen Top Level Domains als Schlüsselelement für die Bewertung der Domain nimmt. Total Websites zieht als Fazit:

"Es ist klar, daß die neuen Top Level Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern."

