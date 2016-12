Im Dialog: Detlev Jöcker im Gespräch mit Michael Krons - Freitag, 09. Dezember 2016, 22:30 Uhr

(ots) - "Als ich Jimi Hendrix hörte, da wusste ich, ich werde

doch nicht der weltbeste Gitarrist", bekennt der Kinderliedermacher

Detlev Jöcker "Im Dialog" mit Michael Krons. Stattdessen wurde

Jöcker, der bereits mit 15 Jahren ein Studium des Fachs "Klassische

Gitarre" begann, mit Kinderliedern und über 13 Millionen verkauften

Tonträgern zu einem der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Als

junger Vater hätten ihm die klassischen Kinderlieder nicht

ausgereicht, so Jöcker. Deshalb schrieb und komponierte er eigene

Lieder für die Kleinsten und schuf mit seinen Lern-, Spiel- und

Bewegungsliedern ein neues Genre.



Im Gespräch mit Michael Krons äußert sich der Komponist und

Musikproduzent Detlev Jöcker zur Bedeutung der Musik für die

psychische und physische Entwicklung von Kindern und zur Frage, was

man mit Liedern bewegen kann.



Es sei eminent wichtig, schon mit den Kleinsten zu singen, sagt

Jöcker. Dadurch würden die motorischen Fähigkeiten entwickelt, das

Sozialverhalten gestärkt, vor allem aber die Sprachentwicklung

gefördert. Studien hätten zudem gezeigt, wie positiv sich Musik auf

die Hirnentwicklung auswirkt.



Jöcker, der viel mit Flüchtlingskindern arbeitet, betont die

Bedeutung des gemeinsamen Singens, um frühzeitig Toleranz und Respekt

voreinander zu lernen. Musik würde generell dem Zusammenhalt dienen

und könne Werte vermitteln, so Jöcker, der sich als gläubigen

Christen bezeichnet und auch deshalb die zehn Gebote vertont hat.



http://ots.de/oYX0z







