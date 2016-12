Mode-News von BRITAX RÖMER

Die neuen Herbst- und Winter-Farben 16/17

(firmenpresse) - Die Trendfarben Weinrot und Olivgrün sind diesen Winter nicht nur in der Mode zu finden. Britax Römers neue Farben "Wine Red" und "Olive Green" sind die ideale Farbwahl für Eltern, die ihre Kinder gerne in Kinderwagen und Kindersitzen mit gedeckten, eleganten und modernen Farben transportieren möchten. Wine Red wird für ausgewählte Kinderwagen und Olive Green für Kinderwagen und einige Kindersitze erhältlich sein.

Die neuen Herbst- und Winter-Farben 16/17 für Kindersitze und Kinderwagen sind zeitlose Klassiker. Sie ergänzen die "Inspired by Nature"-Kollektion, die 2016 auf den Markt kam.

FRÖHLICHE FARBEN SETZEN NEUE TRENDS

Zwei Farbtöne, die dem 80er Jahre Retro-Chic entsprechen, sind "Lagoon Green" und "Coral Peach". Die Farben strahlen Energie und Lebensfreude aus.

Lagoon Green erweckt den Gedanken an warme Sommertage am Strand und türkises Meerblau. Coral Peach ist das neue Pink - die Trendfarbe passt zu allen Familien, die es fröhlich und farbenfroh lieben. Ab Januar 2017 sind die Farben für den BABY-SAFE i-SIZE und ausgewählte Buggies erhältlich.

SCHWARZ BLEIBT DIE BELIEBTESTE FARBE

Eltern wählen ausgefallene Farben, um ihre Individualität zu betonen. Am beliebtesten sind jedoch neutrale Farben wie Schwarz und Grau. Diese Töne passen zu jedem Look und werden daher oft ausgesucht. Ab Herbst 2016 sind die Modelle KING II LS, KIDFIX II XP SICT und MAX-WAY neben der bekannten hellgrauen Schale auch im schwarzen Design erhältlich.

In dieser Saison nimmt Britax Römer auch neue Grautöne in das gesamte Sortiment auf. Der neue Ton "Storm Grey" richtet sich an alle Familien, die gedeckte und schlichte Farben bevorzugen.





Britax ist weltweit führend im Bereich Kindersicherheit. Der innovative Hersteller sorgt dafür, dass Reisen für Familien mit Kindern sicher und unkompliziert sind. Als Spezialist für erstklassige Auto-Kindersitze, Kinderwagen und Zubehör, die den Bedürfnissen des Lebensstils moderner Familien gerecht werden, hat sich Britax zum Ziel gesetzt, Familien zu inspirieren, unbekümmert und mit Vertrauen in die Sicherheit stilvoll zu reisen.



Britax wurde 1938 in England gegründet und konzentrierte sich zunächst auf Sicherheitsentwicklungen wie Gurtsysteme für Erwachsene. 1978 fusionierte das Unternehmen mit seinem etablierten deutschen Pendant Römer. Im Jahr 2011 übernahm Britax die beliebte Marke für Outdoor-Kinderwagen BOB und 2013 den Kinderwagen- und Kindersitz-Geschäftszweig von BRIO. Im Jahr 2016 feiert das Unternehmen das 50. Jubiläum seines ersten Kindersitzes.



Heute hat Britax Niederlassungen in 12 Ländern und ist mit über 1000 Angestellten in beinahe allen Ländern der Welt aktiv. Für weitere Informationen über Britax besuchen Sie http://www.britax-roemer.de/ueber-uns/

