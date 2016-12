Der bekannte VIP Bodyguard und PD, die Legende Horst Pomplun Bodyguard hat ein Herz für Senioren und Kranke

Ob Action oder Erotik für jeden ist was dabei

(firmenpresse) - Bodyguard hat ein Herz für Senioren und Kranke

Der bekannte VIP Bodyguard und PD, die Legende Horst Pomplun Bodyguard mit seinen Lesugen seines neuesten Buches: Mein Leben als Personenschützer Band III, Im Land der schönen Fjorde, in Seniorenheimen unerwartet Freude gebracht. Interessiert hingen beide Geschlechter dabei an seinen Lippen.

Es stehen auch noch 3 weiter in Krankenhäusern an- Tolle Idee finden wir

"Das Blitzen in den Augen einiger bestätigte mir, das sie wohl in alten Erinnerungen eintauchten, selbst bei den erotischen Zeilen."

Unser Tipp zum Fest:

In dieser hektischen Zeit wünscht sich da nicht jeder etwas Entspannung und wie geht das besser als mit einem spannendem Buch?

Und wenn es Ihnen nicht zusagt, Sie kennen doch sicher jemanden, den Sie nicht leiden können, wäre doch dann wenigstens für denjenigen ein gutes Geschenk, um ihm eins auszuwischen.

Last but not least: Die Älteren kennen es bestimmt noch: Zerteilen, auf eine Strippe aufziehen und dann auf dem Klo hängen. Eine totale Fehlinvestition kann das Buch also nicht sein.





