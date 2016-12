Zum Internationalen Tag der Migranten am 18. Dezember - Chancen im Heimatland

(ots) - Das Centrum für internationale Migration und

Entwicklung (CIM) berät die Menschen in Kosovo, Serbien und Albanien

zu beruflichen Perspektiven vor Ort.



"Eigentlich ist das, was wir machen, eine Berufsberatung", sagt

Alexander Seidl über seine Arbeit. Seidl ist Regionalkoordinator der

DIMAK - das sind die Deutschen Informationszentren für Migration,

Ausbildung und Karriere - auf dem Westbalkan. In vielen Fällen seien

die Menschen unzureichend darüber informiert, welche beruflichen

Perspektiven es in ihrer Heimat gibt, so Seidl. Was gibt es für

Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten? Wo bekomme ich

Unterstützung? Wie erfahre ich von freien Stellen in meiner Branche?

Im DIMAK gibt es Antworten. DIMAK ist ein Angebot des Centrums für

internationale Migration und Entwicklung (CIM), einer

Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und der Zentralen Auslands- und

Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV/BA).



Im April 2015 wurde im Auftrag des Bundesentwicklungsministeriums

das erste DIMAK im Kosovo gegründet. In nur einem Jahr haben sich

dort bereits 10.000 Menschen beraten lassen. Gesicherte Informationen

bündeln, verteilen und die Menschen individuell beraten sind die

Hauptaufgaben der DIMAK. Es werden aber auch Karrieremessen vom DIMAK

ausgerichtet. Bewerber können sich an Ort und Stelle bei potenziellen

Arbeitgebern über ihre Möglichkeiten informieren. Im Mai 2016 zum

Beispiel hatten die teilnehmenden Arbeitgeber 1200 offene Stellen im

Gepäck. Für mehr als 400 Besucher war der Tag ein Erfolg - sie haben

einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Um auch die Menschen in den

ländlichen Regionen zu erreichen, gibt es im Kosovo mittlerweile auch

ein mobiles Beratungsangebot. Es werden Informationsstände auf

Marktplätzen oder in Jugendzentren in abgelegenen Dörfern aufgebaut



oder Universitäten und Berufsschulen besucht. Durch

Bewerbungstrainings unterstützt CIM die Teilnehmer ihre Chancen auf

dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.



Im Herbst dieses Jahres wurden dann in Albanien und zuletzt in

Serbien weitere DIMAK eröffnet. Die DIMAK Berater sitzen bei den

lokalen Arbeitsämtern in den jeweiligen Hauptstädten Tirana und

Belgrad. Ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit ist auch die Beratung

von Rückkehrern. Allein aus Deutschland sind in diesem Jahr fast

14.000 Albaner in ihre Heimat zurückgekehrt. In der neu geschaffenen

Anlaufstelle erhalten die Besucher kostenlos maßgeschneiderte

Informationsangebote und Orientierung zu ihren Fragen rund um die

Themen Ausbildung und Arbeit. "Seit Eröffnung Anfang Oktober haben

wir pro Tag durchschnittlich 50 Besucher", sagt Seidl "die Menschen

sind es nicht gewöhnt, dass sich der Berater viel Zeit nimmt und

individuelle Lösungen vorschlägt. Das kommt gut an." CIM schult nun

auch die Mitarbeiter der Arbeitsämter, um die Beratungsstrukturen zu

verbessern. In Serbien werden dem Personal zum Beispiel on-the-job

Trainings angeboten.



Mit fast 60% Jugendarbeitslosigkeit und der höchsten Geburtenrate

Europas steht der Kosovo vor der großen Herausforderung, die jungen

Menschen in Beschäftigung zu bringen. Das DIMAK berät deswegen auch

zu den Möglichkeiten nach Deutschland zu migrieren. "Als Fachkraft

und nicht als Flüchtling", so Seidl. Menschen, die gerne in

Deutschland eine Ausbildung machen, studieren oder arbeiten möchten,

erfahren im DIMAK alles über die nötigen Voraussetzungen. "Alle

Beratungsangebote sind auch virtuell verfügbar" sagt Seidl, "denn so

erreichen wir vor allem die jungen Menschen. Über Social Media geht

etwa alle fünf Minuten eine Anfrage bei uns ein."



Alexander Seidl steht am 13.12.2016 nachmittags für telefonische

Interviews zur Verfügung. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der

GIZ Pressestelle.



Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

GmbH ist ein weltweit tätiges Bundesunternehmen. Sie unterstützt die

Bundesregierung in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige

Entwicklung und in der internationalen Bildungsarbeit. Die GIZ trägt

dazu bei, dass Menschen und Gesellschaften eigene Perspektiven

entwickeln und ihre Lebensbedingungen verbessern.







