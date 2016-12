Technologische Höchstleistungen aus aller Welt: Fünf Folgen der Reihe "Spektakuläre Konstruktionen" ab dem 15. Dezember 2016 immer donnerstags ab 20.05 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf N24 (FOTO)

Soviel steht fest: Brücken sind ein unverzichtbares Stück

Infrastruktur und aus unserem modernen Stadtbild nicht wegzudenken.

Doch einige von ihnen beeindrucken durch ihre Größe, Länge und

Bauweise besonders und sind sogar zu regelrechten Wahrzeichen

geworden. So zum Beispiel San Franciscos majestätische Golden Gate

Bridge - zweifellos eine der bekanntesten Brücken weltweit. Ihr Bau

wurde von vielen Experten der damaligen Zeit für schlichtweg

unmöglich gehalten und kostete sogar dutzende Bauarbeiter das Leben.

Selbst heute stellt ihre Wartung noch immer eine enorme finanzielle,

logistische und sicherheitstechnische Herausforderung dar.



Mittels aufwändiger CGI-Technik und atemberaubender Luftaufnahmen

präsentiert die fünfteilige Dokumentationsreihe "Spektakuläre

Konstruktionen" einen ungewöhnlichen Blick auf diese und viele andere

Brückenbauwerke der Welt. Jede Episode konzentriert sich dabei auf

einen anderen Brückentyp und stellt dessen imposanteste Vertreter

vor. Von den längsten Brücken der Welt über durchaus innovative

Eisenbahnbrückenkonstruktionen bis hin zu Überführungen in

schwindelerregenden Höhen zeichnet die Reihe ein umfassendes Bild der

imposantesten Brücken weltweit.



Die Dokumentationsreihe "Spektakuläre Konstruktionen" ab dem 15.

Dezember 2016 immer donnerstags ab 20.05 Uhr in Deutscher

Erstausstrahlung auf N24 im TV und danach in der N24-Mediathek:

www.welt.de/mediathek.



Alle Ausstrahlungstermine auf N24 im Überblick:



"Spektakuläre Konstruktionen: Autobrücken" am 15. Dezember 2016 um

20.05 Uhr



"Spektakuläre Konstruktionen: Bewegliche Brücken" am 15. Dezember

2016 um 21.05 Uhr



"Spektakuläre Konstruktionen: Hängebrücken" am 22. Dezember 2016

um 20.05 Uhr



"Spektakuläre Konstruktionen: Stahlbrücken" am 22. Dezember 2016



um 21.05 Uhr



"Spektakuläre Konstruktionen: Eisenbahnbrücken" am 12.01.2017 um

21.05 Uhr



Weitere N24-Dokumentationen zum Thema "Technik und Wissen" finden

Sie unter: www.welt.de/mediathek/dokumentation/technik-und-wissen/







