freiraum24 gewinnt deutschen Self Storage Award Q-Bix

Der Lübecker Self Storage Pionier und First Elephant Partner freiraum24, ist aktuell mit dem deutschen Self Storage Preis Q-Bix in der Kategorie „Store of the Year 2016“ ausgezeichnet worden

freiraum24 ist Gewinner des Self Storage Preises Q-Bix in der Kategorie “Store of the Year”.

(firmenpresse) - Lübeck, im Dezember 2016 – Im Rahmen der Verleihung des deutschen Self Storage Preises Q-Bix 2016, wurde das Lübecker Self Storage Unternehmen freiraum24 aktuell in der Kategorie „Store of the Year“ ausgezeichnet. Mit dem Q-Bix ehrt der Verband Deutscher Self Storage Unternehmen (VDS) jedes Jahr herausragende Leistungen seiner Mitglieder. „Ausgezeichnet werden Self Storage Unternehmen, die durch ihre außergewöhnlich hohe Dienstleistungs- und Servicequalität überzeugen. Außerdem sollten die Anbieter ihren Fokus darauf legen, die Ziele und Vorgaben der Self Storage DIN EN 15696 mit Leben zu füllen“, erklärt der Verbandsvorsitzende Christian Lohmann.



freiraum24 Standort überzeugt durch Innovationen, Qualität und Wachstum



freiraum24 wurde im Dezember 2010 vom Lübecker Self Storage Pionier Cay Cruse in der Schwertfegerstraße 24 gegründet. Das Unternehmen vermietet mehr als 1.000 sichere Lagerräume an private sowie gewerbliche Kunden. Es entwickelt kontinuierlich neue, innovative Lagerkonzepte. Bereits vom ersten Tag an war freiraum24 stark auf Wachstum ausgerichtet. Zu seiner Motivation, sich mit dem Lübecker Standort für den Q-Bix „Store of the Year 2016“ zu bewerben, sagt Cay Cruse: „Als Unternehmer wie als Privatperson handle ich stets nach dem Motto ‚Geht nicht, gibt‘s nicht!‘. Diese Haltung haben unsere Mitarbeiter von Beginn an mitgetragen. Sie arbeiten permanent mit großem persönlichen Einsatz und Interesse daran, Abläufe, Angebotsauswahl und innovative Lagerkonzepte weiterzuentwickeln. Trotzdem steht bei ihnen immer zuerst der Kunde und dessen Zufriedenheit im Vordergrund“.



Self Storage nach Maß – die passende Lagerlösung für jeden Bedarf



Neben den klassischen Self Storage Lager- und Containerboxen, hat freiraum24 seit zwei Jahren auch die MOBILBOX© im Angebot. Kunden können mit ihrem Umzugswagen direkt an die Box fahren und diese beladen. Danach wird die verschlossene Box im video- und alarmgesicherten Großlager verstaut.



Anfang 2016 hat der Self Storage Spezialist sein Produktportfolio darüber hinaus um den MINIBOX Service erweitert. Die schwarze Box hat die Größe eines Umzugskartons. Kunden können sie entweder vor Ort, zu Hause oder im Büro füllen. Die gefüllte MINIBOX wird versiegelt und in einem separierten Bereich des überwachten Lagers bis zu ihrem Abruf sicher, sauber und trocken eingelagert.



Für Kunden, die beispielsweise viel geschäftlich unterwegs, privat auf Reisen sind oder einfach einen sicheren Aufbewahrungsort für wichtige Dokumente benötigen, erfüllt freiraum24 seit Mitte 2016 auch den Wunsch nach sicheren Postkästen. Die POSTBOX steht im speziell abgesicherten Hauptgebäude und wird mit einem Systemschlüssel verschlossen. Ein Transponder ermöglicht Kunden den Zugang täglich von 6.00 bis 22.00 Uhr.



Aufgrund der hohen Nachfrage baut freiraum24 aktuell einen 1.000 m² großen Neubau für den weiter steigenden Bedarf an MOBILBOXEN. In diesem werden nach Eröffnung auch völlig neue innovative Konzepte umgesetzt.





http://www.firstelephant.de



Die First Elephant Self Storage GmbH ist eine deutschlandweite Allianz mittelständischer, inhabergeführter Self Storage Unternehmen mit lokalen Schwerpunkten. First Elephant (www.firstelephant.de/) stärkt kleinere und standortgebundene Betreiber im Wettbewerb. Außerdem unterstützt die Gruppe Neueinsteiger sowie Investoren bei dem Bau oder Umbau eigener Self Storage Anlagen.



Am 17. April 2015 gegründet, betreut die First Elephant Self Storage GmbH aktuell über 13 Standorte (Albstadt, Bremerhaven, Berlin, Hamburg, 2 x Kassel, Köln, Landshut, Lübeck, Mönchengladbach und 3 x München) mit mehr als 5.500 modernen Lagerboxen auf einer Gesamtfläche von ca. 57.000 m².



Partner werden kann jeder, der hierzulande ein Selbstlagerzentrum betreibt oder der sich mit dem Gedanken trägt, ein Self Storage Lagerhaus im Sinne der DIN EN 15696 zu bauen oder betreiben (www.firstelephant.de/selfstoragegroup/).

