Dr. Sebastian Brandis wird neuer Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen (FOTO)

Zum neuen Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz

Böhms Äthiopienhilfe wurde mit Wirkung zum 9. Dezember 2016 Dr.

Sebastian Brandis (49) berufen. Er folgt damit Dr. Peter Schaumberger

(53), der die Stiftung verlässt und zum 1. Februar 2017 als

Geschäftsführer zur GEPA - The Fair Trade Company wechselt.



"Die Arbeit der Stiftung mit ihrem integrierten, langfristigen

Ansatz hat mich schon seit langem begeistert, auch weil der Erfolg

der Projekte nachweisbar nachhaltig ist. Daher freue ich mich

ausgesprochen, diese Arbeit als Vorstand von Menschen für Menschen

weiterentwickeln und ausbauen zu dürfen", sagt Dr. Sebastian Brandis.



Vor seiner Berufung zum Vorstand der Äthiopienhilfe

(www.menschenfuermenschen.de) war Sebastian Brandis von 2010 bis 2016

Geschäftsführer bei der e-shelter facility services GmbH (Frankfurt

am Main), die Rechenzentren in Deutschland, Österreich und der

Schweiz entwickelt und betreibt. Davor war er von 2001 bis 2010 in

mehreren leitenden Funktionen bei der British Telecommunications

Group Germany (BT Germany und BT Global Services) tätig; von 2008 an

als Geschäftsführer der BT Germany (München). Weitere Stationen waren

VIAG Interkom (1998 bis 2001) und Booz Allen & Hamilton (1995-1998).

Zuletzt wirkte er als privater Investor und Gründer sozialer und

kultureller Initiativen in München.



Christian Ude, Vorsitzender des Stiftungsrates von Menschen für

Menschen: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Brandis einen

Vorstand für Menschen für Menschen gefunden haben, der sich besonders

durch seine hohe soziale Kompetenz und Integrität auszeichnet und der

sein Fachwissen aus dem Management großer Wirtschaftsunternehmen in

die Stiftung mit einbringt."



Der Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen (München) besteht

nun aus Dr. Sebastian Brandis, Dr. Martin Hintermayer und Peter



Renner.



Über Menschen für Menschen:



Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahren

nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen

integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für

Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen

Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den

Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der

damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner

legendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftung

trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale

Fragen (DZI). Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in

zwölf Projektgebieten mit über 750 fest angestellten und fast

ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.







