38374 Zeichen von der Stange

Neuer Standard Thermodrucker GeBE-MULDE Maxi erfüllt gleich mehrere OEM Wünsche

(PresseBox) - Pünktlich zur embedded world 2017 in Nürnberg definiert die GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH mit ihrem überarbeiteten Thermodrucker GeBE-MULDE Maxi einen Standard neu. Das Germeringer Unternehmen erfüllt nun mittels leistungsstärkeren Controllers gleich mehrere OEM Wünsche mit einem einzigen Thermodrucker ?von der Stange?: Ausdruck für Ausdruck wird ein individuelles Erscheinungsbild transportiert, gleichzeitig ist die Druckerkomponente leicht verfügbar und außerdem noch komfortabel einzubinden.

Das jüngste Produkt aus dem Hause GeBE wird jetzt zum Ersten wahlweise über die RS232 oder die USB Schnittstelle angesprochen sowie in den Spannungsbereichen von 4,5 bis 8,5 VDC oder von 10 bis 36 VDC betrieben.

Zum Zweiten lassen sich auf Wunsch UNICODE Zeichensätze mit bis zu 38374 Zeichen implementieren. Für das internationale OEM Business heißt das, alle Weltsprachen sind druckfähig und ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten für die Ausdrucke tun sich auf. Für die PC-Nutzer unter den OEM heißt das auch, zwei komfortable UTF Codierungen stehen zur Wahl und ersetzen die zeitraubende Programmierung von Fonts. Dass die kundeneigene Firmware selbst aufgespielt werden kann und Änderungen auch kundenseitig vorgenommen werden können, reduziert obendrein den Zeit- und Kostenaufwand im OEM Alltag.

Zum Dritten spielt die deutlich erhöhte Systemleistung des neuen Controllers allen OEM Anwendungen in die Hand, die nach der Sicherheit und Kapazität zweidimensionaler Codierung verlangen. Denn hier wird der komplette QR-Code Standard bis zu einer Größe von 177 x 177 Punkten in bestens lesbarerer Auflösung dargestellt, und zwar ohne Leistungseinbußen und in maximaler Druckgeschwindigkeit. Das geschieht unabhängig von der hinterlegten Datenmenge wahlweise in einem variablen oder fixen Format. In der Praxis zeigt sich somit: Ab sofort kommt ein und derselbe Thermodrucker für nahezu alle Applikationen in Frage. Sind über den mit der GeBE-MULDE Maxi neu definierten Standard hinaus Anpassungen an die OEM Applikation gewünscht, bietet der Hersteller GeBE diese bereits ab kleineren Stu?ckzahlen an.



GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH stellt aus auf der embedded world 2017 in Nürnberg, Halle 1, Stand 1-286.





