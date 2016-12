Momentum Electric startet Kickstarter Kampagne für VIT-S, das stärkste legale Elektrofahrrad

(firmenpresse) - London, GB – 8. Dezember 2016 – Momentum Electric, ist ein Londoner E-Bike Hersteller der bekannt ist für bezahlbare, qualitative hochwertige Elektrofahrräder. Während der Kickstarter Kampagne soll Unterstützung gesammelt werden für das stärkste legale E-Bike auf dem Markt. Angetrieben wird das E-Bike von einem neuen Mittelmotor mit 700 Watt Spitzenleistung und 95 Newtonmeter Drehmoment. Der Motor erfüllt hinsichtlich der Unterstützung bis 25 km/h und 250 Watt Dauerleistung natürlich die Anforderungen der EU-Richtlinien.

Das VIT-S ist zudem sehr effizient und hat eine Reichweite von 160 Kilometern mit einer Akkuladung.



Das Momentum Electric VIT-S ist das erste E-Bike der Welt, welches mit dem Antrieb ausgerüstet ist, der aus einem Joint Venture von Nidec und Itochu entstanden ist. Nidec Copal ist der Weltmarktführer in der Herstellung von Präzisionsmotoren, Itochu das größte japanische Unternehmen.

Um das ultimative Elektrofahrrad für den urbanen Raum zu entwickeln hat Momentum Electric auf die neuesten Entwicklungen im Fahrradbereich zurückgegriffen und zahlreiche Innovationen verbaut.



Für das Rahmendesign konnte man mit dem mehrfach preisgekrönten Produktdesignern Meneghello Paolelli Associati aus Mailand zusammenarbeiten.

Die Frontgabel ist aus superleichtem Carbon gefertigt und wird von einem Lenker aus Carbon ergänzt, der mit 20 mm Federweg stoßdämpfend wirkt. Am Heck arbeitet die neue NuVinci N330 Getriebenabe, die stufenlos einen Übersetzungsbereich von 330% bereitstellt.

Der Abtrieb des Mittelmotors zum Hinterrad erfolgt mittels wartungsfreiem Zahnriemen von Gates, welcher ohne Schmierung läuft und so keine Verschmutzungen an den Hosenbeinen des Fahrers hinterlassen kann.

Die Carbon-Kurbeln von Miranda sind extra stark und gleichzeitig die leichtesten für die Anwendung im E-Bike erhältlichen Kurbeln am Markt. Dazu passt eine der besten Bremsanlagen am Markt, die bestens für den Einsatz am Elektrofahrrad geeignet ist: die hydraulische Magura MT5 Scheibenbremse. Integrierte Rücklichter in der Sattelstütze runden das schlanke und hochwertige Design des E-Bikes ab.





Der Name des neuen Elektrofahhrads von Momentum Electric, VIT-S, leitet sich vom französischen Wort für Geschwindigkeit ab: vitesse. Das im Namen herausgestellte S soll zum Einen den S-förmigen Rahmen des E-Bikes betonen und zum anderen für die Geschwindigkeit (Speed) stehen.



Die Kickstarter-Kampagne gibt Unterstützern die Möglichkeit bis zum 25. Dezember 2016 ein E-Bike mit Spitzentechnologie zu einem Preis von nur 2.200 £ zu erwerben (wie für ein normales E-Bike), bevor es nächstes Jahr zum regulären Preis ab 4.000 £ zu kaufen sein wird.

Die Kampagne auf Kickstarter und weitere Hintergrundinformationen gibt es hier: momentumelectric.com/vit-s









Über Momentum Electric: Momentum Electric wurde 2012 von dem Produktdesigner und Ingenieur Ying-Tsao Tan in London gegründet. Fahrräder von Momentum Electric sind bekannt für ihre Simplizität, schlankes Design, Leichtgewicht, exzellentes Fahrgefühl und ihren günstigen Preis.

Momentum Electric

David Keuchen, Kickstarter Kampagnenmanager vit-s(at)momentumelectric.com

Ying-Tsao Tan, Gründer marketing(at)momentumelectric.com



