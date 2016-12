Innovation Futter-Lift

Es ist kompliziert, die acht bis zwölf Fresszeiten einzuhalten, die der Körper Ihres Pferdes vorsieht. Der Futter-Lift von Futtec UG & Co. KG ist daher die passende Lösung für die Fütterung!

Für die artgerechte, naturnahe Fütterung von Pferden hat die Futtec UG & Co. KG aus Hohenstadt eine Innovation auf den Markt gebracht: den Futter-Lift. Die Idee dieser automatischen Fütterungsmethode entstand durch die negativen Auswirkungen der nicht artgerechten Fütterung von Pferden: Verdauungsprobleme, Fehlhaltungen sowie innerliche Unruhe. Mit dem Futter-Lift können diese Effekte ins Positive gewendet werden. Ein zusätzlicher Benefit dieses Produkts besteht in der flexiblen Handhabung des Futter-Lifts via Fernbedienung sowie die einfache und schnelle Vorbereitung der Fütterung durch den Pferdehalter.





Positive Effekte für die Gesundheit Ihres Pferdes





Da die Verdauung eines Pferdes darauf ausgelegt ist, mehrere Mahlzeiten pro Tag zu verarbeiten, zieht eine dauerhafte Heuvorlage oder eine 2-3 malige Fütterung, ähnlich der des Menschen, gesundheitliche Probleme für das Tier nach sich. Koliken, Kotwasser, Rehe oder Fettleibigkeit sind die Konsequenzen. Der Heuautomat ermöglicht eine regelmäßige Fütterung kleinerer Portionen sowie die hygienische Vorlage des Futters durch den Futterbehälter, auch bei feuchten Futterarten wie z. B. Mash, Heucobs. Dieser Futterbehälter ist höhenverstellbar und erlaubt eine entspannte Kopfhaltung während der Nahrungsaufnahme. Optional kann ein Futternetz angebracht werden, um eine gelassene und langsame Aufnahme des Futters zu verstärken.





Diese positive Wirkung des Futter-Lifts auf die Physis der Pferde wird durch psychische Effekte ergänzt. Die ortsflexible Montage ermöglicht bei der Gruppenhaltung problemlos eine größere Distanz zwischen den einzelnen Heuautomaten, sodass die Tiere beim Abdrängen rangniedrigerer Pferde während der Futteraufnahme rechtzeitig reagieren können. Ebenfalls wird durch die freistehenden Heuautomaten das natürliche Bedürfnis der Pferde befriedigt, sich in alle Richtungen frei bewegen zu können und das Umfeld stets im Blick zu haben.







Positive Effekte für den Pferdehalter





Sowohl Kostenvorteile als auch die Aufwandsreduktion sprechen für die Anschaffung eines Futter-Lifts. Medikamenten- sowie Arztkosten werden geringer, da die Ursache vieler Krankheitsbilder bei Pferden in der nicht artgerechten Fütterung begründet sind. Somit amortisieren sich auch die Anschaffungskosten des Futter-Lifts sowie des optionalen Zubehörs im Laufe der Zeit. Hinzu kommen die überschaubaren Installationskosten, da die unkomplizierte Montage sowohl im Freien als auch in allen überdachten Haltungsformen möglich ist. Die Nutzung des Heuautomaten bedeutet auch einen geringeren Zeitaufwand: Der Futterbehälter wird mit bis zu 50kg befüllt und über den Tagesverlauf zeitgesteuert bzw. per Fernsteuerung für die Pferde zugänglich gemacht, indem der von oben kommende Futterbehälter nach unten in die Fütterungsposition fährt. In den Fresspausen befindet sich der Futterbehälter in ca. 3m Höhe, außerhalb der Reichweite der Pferde. Durch das optionale Schnellwechselsystem können zusätzliche Behälter vorbereitet und im Handumdrehen an der Konstruktion angebracht werden. Auch die körperliche Belastung für den Pferdehalter nimmt ab, da das oft sehr fest zusammengepresste Heu nicht aufgeschüttelt werden muss.









Die Futtec UG & Co. KG in Hohenstadt ist bestrebt, die Pferdehaltung zu optimieren. Der Futter-Lift, der in Deutschland gefertigt und getestet wird, verspricht eine lange Lebensdauer sowie GS-geprüfte Qualität und ist ein Schritt in eine bessere Zukunft für Mensch und Tier.













Die Futtec UG & Co. KG in Hohenstadt optimiert die Pferdehaltung und die Fütterungsmaßnahmen durch einen entwickelten Futter-Lift.



Futtec UG & Co. KG

Marienstraße 23, 70178 Stuttgart

