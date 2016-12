Flussreise von St. Petersburg nach Moskau

(firmenpresse) - Schnieder Reisen führt Schiffsreisen auf der Wolga und hat im August einen Mitarbeiter auf Reise mit der Volga Dream geschickt, um sich das Schiff und die Angebote rund um die Flusskreuzfahrt einmal genauer anzuschauen. Das Fazit fällt positiv aus.

Schnieder Reisen führt verschiedene Schiffsreisen durch Russland im Programm. Die Route zwischen St. Petersburg und Moskau gehört zu den Flusskreuzfahrt-Klassikern. Häufig wird Sie als Wolga-Kreuzfahrt benannt. Die Route führt jedoch nur in Teilen über die Wolga, sondern vielmehr von St. Petersburg über die Newa in den Ladogasee, in den Onegasee, in den Weißen See und den Rybinsker-Stausee und dann über die Wolga in den Moskau-Kanal nach Moskau.

Schnieder Reisen hat die Flusskreuzfahrt auf Herz und Nieren geprüft. Der Mitarbeiter Bernd Strecker ist im August auf der Volga Dream mitgefahren. Sein Fazit ist positiv: "Die Landprogramme vermitteln einen guten Einblick in die russischen Kultur, verschiedenste Bordangebote - Sprachkurse, Filme, Vorträge oder auch Kreativkurse - sorgen für abwechslungsreichen Zeitvertreib, das Essen ist hervorragend, die Angestellten stets höflich. Alles in allem eine sehr komfortable und interessante Reise. Neben St. Petersburg und Moskau hat mich besonders die Stadt Jaroslawl beeindruckt."

Die 13-tägige "Flussreise Wolga Sinfonie" führt von St. Petersburg nach Moskau (oder umgekehrt), kostet ab 3.050 Euro und ist buchbar über Schnieder Reisen. Sieben Tage werden als Flusskreuzfahrt durchgeführt, die übrige Zeit sind die Teilnehmer in Moskau bzw. St. Petersburg in zentrumsnahen Hotels untergebracht. Im Preis enthalten sind die Flüge, die Unterkunft, Vollpension während der Flusskreuzfahrt, ein umfangreiches Besichtigungsprogramm mit deutschsprachiger Reiseleitung und das Bordprogramm.

Die MS Volga Dream wurde 2007 modernisiert und verfügt über 56 Nichtraucher-Kabinen mit großen Panorama-Fenstern, eine Sauna, einen Fitnessraum, eine Wäscherei, einen Kiosk, eine Bar und ein Restaurant.



Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen hat sich seit der Gründung 1922 zu einem ausgewiesenen Nordeuropa-Spezialisten entwickelt. Bereits seit den frühen 1990er-Jahren führt der Veranstalter Reisen nach Estland, Lettland und Litauen durch und war damit einer der Pioniere im Baltikum. Daneben finden sich aber auch Polen, Russland und Kaliningrad, Irland, Großbritannien und Skandinavien im Reiseprogramm. Das Angebot reicht von geführten und individuellen Rundreisen über Auto- und Motorradtouren, Rad- und Wanderreisen, Städtereisen, Schienen- und Flusskreuzfahrten sowie Erholungsurlaub auf der Kurischen Nehrung bis zu Sonderreisen zu den Themen Musik, Literatur oder Architektur. Darüber hinaus können über Schneider Reisen auch Flüge, Fähren, Hotels und Mietwagen gebucht werden.





