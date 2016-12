"Versicherung für Elektroautos" - Verbraucherfrage der Woche der ERGO Versicherung

(firmenpresse) - Maximilian K. aus Schrobenhausen:

Meine Frau und ich möchten uns gerne ein Elektroauto kaufen. Benötigen wir dafür eine extra Versicherung? Worauf müssen wir achten?

Frank Mauelshagen, Kfz-Experte von ERGO:

Für jedes zugelassene Fahrzeug in Deutschland ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung Pflicht - das gilt auch für Elektroautos. Darüber hinaus ist eine Kaskoversicherung ratsam, die auf die Bedürfnisse von Elektrofahrzeugen zugeschnitten ist. Kernstück eines E-Autos ist der Akku. Daher ist es wichtig, dass die Police einen umfassenden Rundumschutz dafür beinhaltet. Dieser sollte beispielsweise Überspannungsschäden abdecken. Gibt es etwa durch das Laden des Akkus einen Überspannungsschaden an der Bordelektronik, können hohe Kosten auf den Besitzer zukommen. Aber auch die Beschädigung, Zerstörung oder der Verlust des Akkus sollten abgesichert sein. Es empfiehlt sich zudem, darauf zu achten, dass die Abschleppkosten bis zur nächsten Ladestation im Schutz enthalten sind, falls der Akku unterwegs schlapp macht. Denn ein Elektrofahrzeug sollten Besitzer niemals auf eigene Faust abschleppen! Das Fahrzeug kann dabei Strom erzeugen und dadurch eine Störung in der Elektronik verursachen. Gut zu wissen: Einige Versicherer bieten Fahrern von E-Autos sogar einen Umwelt-Bonus an.

