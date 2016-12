DPhV begrüßt KMK-Handlungsstrategie zur "Bildung in der digitalen Welt", fordert aber die dafür notwendigen Ressourcen ein

(ots) - Als sehr differenzierten, vernünftigen, aber auch

zukunfts- und lösungsorientierten Ansatz hat der Vorsitzende des

Deutschen Philologenverbandes, Heinz-Peter Meidinger, die heute in

Berlin von der Kultusministerkonferenz vorgestellte

Handlungsstrategie "Bildung in der digitalen Welt" für den Schul- und

Hochschulbereich gewertet.



Insbesondere begrüßte es der Verbandsvorsitzende, dass

hinsichtlich des Lehrens und Lernens in der digitalen Welt das Primat

des Pädagogischen von der KMK ausdrücklich betont werde.



"Natürlich gehört es zum heutigen Bildungs- und Erziehungsauftrag

der Schule, unsere Schülerinnen und Schüler angemessen auf das Leben

in einer von der Digitalisierung aller Lebensbereiche

gekennzeichneten Welt vorzubereiten. Dazu gehört, dass sowohl Chancen

als auch Risiken in den Blick genommen werden!", betonte Meidinger.



Ebenfalls positiv sieht der DPhV das von der KMK formulierte

Strategieziel, die für eine aktive, selbstbestimmte Teilhabe in einer

digitalen Welt notwendigen Fähigkeiten nicht einem einzelnen Fach,

also beispielsweise der Informatik, zuzuordnen, sondern als

Querschnittsaufgabe aller Fächer zu verankern.



Vom Philologenverband unterstützt wird auch die Einschätzung in

dem Strategiepapier, dass es gerade in einer von Digitalisierung

geprägten Welt noch mehr auf Wissen ankomme, um Informationen

einzuordnen, zu verknüpfen und zu bewerten.



Als äußerst ambitioniert bezeichnete Meidinger das von der KMK

formulierte Ziel, dass Schülerinnen und Schüler die in dem

Strategiepapier formulierten Kompetenzen bereits ab dem Schuljahr

2018/19 verbindlich erwerben können. Er kommentierte dies

abschließend: "Ich kann nur hoffen, dass die Bundesländer die dafür

notwendigen personellen, finanziellen und ausstattungsbezogenen

Ressourcen ab diesem Zeitpunkt auch wirklich zur Verfügung stellen!"



Ausdrücklich verwies er dabei auf das derzeit in diesem Bereich

äußerst dürftige und unzureichende Fortbildungsangebot für

Lehrkräfte.







Kontakt:



DPhV - Deutscher Philologenverband

Eva Hertzfeldt

Pressesprecherin

Telefon: 030 - 40 81 67 89

Mobil: 0172 - 305 08 67

EMail: presse(at)dphv.de



Original-Content von: Deutscher Philologenverband, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutscher Philologenverband

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.12.2016 - 15:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1434285

Anzahl Zeichen: 2559

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutscher Philologenverband

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung