Auf Jamaika der Kälte entkommen

Zürich, 08.12.2016 – Dem Winter entfliehen, die Wärme in exotischen Destinationen geniessen und die Sprachkenntnisse verbessern – alle diese Wünsche kann Linguista erfüllen. Mit der neuen Sprachschule auf Jamaika wird das Angebot an exotischen Reisezielen beim Sprachreise-Spezialisten erweitert.

(firmenpresse) - Die „Jamaica Language School“ bietet kompetenten Englisch Sprachunterricht in einer karibischen Umgebung. Die Sprachschule liegt im Island Village von Ocho Rios im Norden Jamaikas. Der Strand sowie unzählige Shops und Unterhaltungsmöglichkeiten sind in wenigen Minuten erreichbar. Nach dem Sprachunterricht locken die Dolphins Cove, der bekannte 300m hohe Dunn River Wasserfall oder Nine Miles, der Geburtsort von Bob Marley.

Exotische Destinationen liegen in der Schweiz im Trend. Besonders bei den momentan tiefen Temperaturen möchten viele dem kalten Winter entfliehen. Neben angenehmen Temperaturen überzeugen exotische Reisedestinationen die Schweizer besonders mit dem Meer. Ob Barbados, Hawaii oder Südafrika, alle Destinationen überzeugen mit atemberaubenden Sandstränden und Surfer finden überall die perfekte Welle.

Anja Finkel, Filialleiterin Linguista Zürich: „Exotische Destinationen überzeugen mit qualifiziertem Sprachunterricht, warmen Temperaturen und einem abwechslungsreichen Freizeitangebot. Mein Team und ich setzen alles daran für unsere Kunden die perfekte Sprachreisedestination zu finden.“







Linguista Sprachaufenthalte ist eine Marke der Media Touristik AG, einer Tochterunternehmung der Globetrotter Group. Das Unternehmen kann auf über 30 Jahre Erfahrung in der Organisation von Sprachaufenthalten zurückblicken. Das Angebot erstreckt sich über 13 Sprachen in mehr als 30 Ländern. Das motivierte Team von Linguista beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen rund ums Thema Sprachreisen.

Linguista Sprachaufenthalte

Anja Finkel, Filialleiterin

Linguista Sprachaufenthalte

Gessnerallee 36

8001 Zürich

+41 44 260 50 90

a.finkel(at)linguista.ch



Linguista Sprachaufenthalte

Fiona Wicki

Zürich

004144 455 34 27



