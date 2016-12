Infografik „Innovationsentwicklung mit User Story Mapping“

Grafische Übersicht und Kurzanleitung zum Thema User Story Mapping

Infografik Übersicht & Kurzanleitung User Story Mapping von SIC! Software, Heilbronn

(firmenpresse) - Beim „User Story Mapping“ handelt es sich um eine von Jeff Patton entwickelte Methode, mit der im Rahmen von agiler Produktentwicklung eine stimmige User Experience geschaffen wird. So lässt sich der Erfolg für die auf diese Weise realisierten Produkte maximieren. In unseren Kundenprojekten wird von unseren UX Design Spezialisten regelmäßig dieses sehr hilfreiche und nützliche Tool eingesetzt. Denn mit User Story Mapping wird ein Produkt mit genau jenen Features entwickelt, die für den Anwender wirklich nützlich und dabei auch noch realisierbar und bezahlbar sind. Die erstellte User Story Map bildet gleichzeitig eine perfekte Basis für das Projektmanagement.



Entsprechend einem vielfach von unseren Kunden geäußerten Wunsch nach einer kompakten Übersicht und Kurzanleitung zum User Story Mapping haben unsere Grafiker eine Infografik mit dem Titel „Innovationsentwicklung mit User Story Mapping“ erstellt, die wir hiermit gerne allen an der Methode Interessierten zur Verfügung stellen.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sic-software.com/innovationsentwicklung-mit-user-story-mapping/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SIC! Software ist ein High-End Mobile Software Engineering Spezialist mit Sitz in Heilbronn, der mobile Applikationen als Teil der Prozess-Digitalisierung für Unternehmen entwickelt (Business Apps & Industrial Apps). Mit der Konzeption und Umsetzung zahlreicher mobiler Vertriebslösungen für mittlere und große Unternehmen haben sich die Mobile Software Spezialisten in den letzten 10 Jahren eine besondere Expertise im Bereich der Digitalisierung im Vertrieb erworben. Daraus resultiert auch die beliebte Standard-Vertriebs-App VERMO. Eine weitere Spezialität ist der Bereich Engineering Solutions mit Lösungen zur Steuerung und Überwachung von Geräten und Maschinen per Smartphone oder Tablet (Machine2Machine / Industrie 4.0 / Internet of Things). Auf der Kundenliste stehen u.a. Marktführer wie WERU, Würth, fischer und Ziehl-Abegg.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SIC! Software GmbH

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 08.12.2016 - 16:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1434296

Anzahl Zeichen: 1092

Kontakt-Informationen:

Firma: SIC! Software GmbH



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 40 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung