Islandurlaub unterm Weihnachtsbaum

Weihnachtscountdown! Dohop, die gerade erst zum Weltmeister gekürte Reisesuchmaschine aus Island, verlost zusammen mit zahlreichen Partnern 24 Adventsgeschenke. Jeden Tag wird ein Türchen geöffnet und ein isländisches Produkt unter den Weihnachtsbaum gelegt. Wer sich registriert, hat die Chance auf 1 Woche All-Inclusive Abenteuerurlaub in Island oder eine der 23 anderen tollen Überraschungen!

Das große Dohop-Weihnachtsgewinnspiel 2016!

(firmenpresse) - Mit Dohop nach Island

Eine Reise nach Island ist ein einmaliges Erlebnis von dem viele Menschen träumen. Fantastische Landschaften, Vulkane, Gletscher, Geysire, tosende Wasserfälle, Lavafelder und blubbernde Schlammlöcher.



Zusammen mit der isländischen Fluggesellschaft Wow air, Radisson Blu 1919 Hotel, Viator Summerhouses, Iceland Travel, Superbike.is und anderen legt Dohop einen Urlaub der Extraklasse unter den Weihnachtsbaum, der den glücklichen Gewinner und seine Begleitung in die Welt der heißen Quellen, Fjorde und Eisberge entführt.



Und so funktioniert‘s:

Um die Traumreise nach Island im Wert von 5.000 Euro gewinnen zu können, ist lediglich das Beantworten einer Frage erforderlich. Die Teilnahme ist für Personen ab dem 18. Lebensjahr unter dem unten stehenden Link problemlos möglich.



Wer die Reise nach Island antreten möchte, sollte sich jedoch ranhalten: Der Einsendeschluss ist – wie es sich für einen Adventskalender gehört – am 24.12.2016.





The Dohop Christmas Calendar Giveaway

http://www.dohop.com/blog/giveaways/dohop-christmas-calendar-giveaway/









Über Dohop

Dohop ist die Reisesuchmaschine für Flüge, Hotels und Mietwagen. Das Unternehmen wurde 2004 in Reykjavík gegründet und ist seit 2006 auch auf dem deutschen Markt. Mehr Medien-Informationen auf www.dohop.de.

Dohop ehf.

Dohop ehf.

Wibke Kahlert

Noatun 17, 105 Reykjavik, Iceland

Tel. +354 694 7343

wibke(at)dohop.com | http://www.dohop.de

Firma: Dohop ehf.

Ansprechpartner: Wibke Kahlert

Stadt: Reykjavik

Telefon: +3546947343



