Skeptiker um die Tatze wickeln: neues Buch "Noch mehr Wuschelgeschichten".

"Noch mehr Wuschelgeschichten" können Klein und Groß ab sofort lesen und anschauen: Drei neue Bären-Abenteuer über Freundschaft, Respekt und Mitgefühl.

Was passiert, wenn Papabär dem veganen Sohn einen Fisch bringt? Wenn die Mitschüler lachen? Menschen

(firmenpresse) - Bad Lippspringe, im Dezember 2016. "Noch mehr Wuschelgeschichten" können Klein und Groß ab sofort lesen und anschauen: Im GrünerSinn-Verlag hat Autor und Ilustrator Schlunz die Fortsetzung der beliebten Abenteuer um den kleinen Bären Wuschel herausgebracht. Konnten Leserinnen und Leser Wuschel im ersten Band auf seinem Weg in ein veganes Leben begleiten, so erzählt Band zwei jetzt, wie Wuschel trotz Skepsis gegenüber seiner Lebensweise anderen zum Vorbild und guten Freund wird.



Spannend, einfühlsam und kindgerecht erzählt, liebe- und farbenfroh illustriert: Das sind "Noch mehr Wuschelgeschichten". Wie im ersten Band, sind es auch jetzt drei neue Abenteuer, die Wuschel erlebt. So unterschiedlich diese sind, so drehen sich alle um eines: Einfühlungsvermögen und Freundschaft und darum, wie ein respektvolles Miteinander auch mit Andersdenkenden lebbar wird.



Familie, Schule, Fremde: ein gutes Miteinander

Der Autor Schlunz, aus dessen Feder auch die Bilder stammen, siedelt die drei neuen Geschichten um den Waldbewohner Wuschel in unterschiedlichen Lebensbereichen an: zu Hause, in der Schule und in der Stadt. Damit zeigt der westberliner Vater, Veganer und Kämpfer für Tierrechte auf, wie sowohl zwischen Eltern, zwischen Kindern untereinander als auch gegenüber Fremden ein Verstehen und gegenseitiges Achten gelingen können. Selbst oder gerade dann, wenn einer anders denkt und lebt.



Stadt, Wald, Wuschel: mehr als ein Bär

Wuschel ist mehr als ein kleiner Bär: Er verkörpert eine sympathische Identifikationsfigur für vegan lebende Kinder. Denn auch diese stoßen wie Wuschel oft auf Unverständnis in ihrem Umfeld. Was tun, wenn der Papa einen Fisch nach Hause bringt? Wenn Bärenkameraden in der Schule über einen lachen? Oder einen die Menschen in der Stadt komisch anstarren? Wuschel weiß es - und wickelt mit Witz, Geschick und Empathie auch Skeptiker um die Tatze. So lernt zum Beispiel Papabär viel über Mitgefühl. Andere Bären erfahren in der Schulpause mehr über das Leben als im Unterricht. Und Wuschel weiß schon bald, was Menschen sind und wie er sich in einer fremden Welt zurechtfindet.



Passend zu den Lebensbereichen heißen Wuschels Abenteuer des neuen Buches "Wuschel und Papabär", "Wuschel in der Schule" und "Wuschel in der Stadt".



Eltern, Kinder, Freunde: ein Buch für jedes Alter

Die bunten, liebevollen Illustrationen und Texte haben nicht nur Kinder schon für den ersten Band ("Wuschelgeschichten") begeistert. Auch Eltern und Großeltern haben Wuschel auf seinem Weg zum veganen Leben und beim Entdecken der Freundschaft zu allen Lebewesen begleitet.

Autor Schlunz und der GrünerSinn-Verlag haben für Band zwei dasselbe Ziel: Menschen jeden Alters unterhalten, Freude schenken und zum Nachdenken über das Leben und die Liebe zu allen Geschöpfen anregen. "Vielleicht geht es dem einen oder der andern ja auch wie Wuschel", sagt Verlegerin Karolina Kelc, "und er macht sich die Tiere zu Freunden statt zum Essen."



"Noch mehr Wuschelgeschichten" ist wie alle Produkte des GrünerSinn-Verlags ganz ohne tierliche Produkte, ohne Gifte, klimaneutral und nachhaltig produziert. Es kostet 19,95 ?, im Seit mit den "Wuschelgeschichten" 34,95 ? (statt 39,90 ?).





Infokasten



Noch mehr Wuschelgeschichten. Band 2.

Autor & Ilustrator: Schlunz

Verlag: GrünerSinn-Verlag

116 Seiten, 210 x 148 mm

ISBN: 978-3-946625-05-6

Preis: 19,95 ?

Preis Set "Wuschel Geschichten" & "Noch mehr Wuschelgeschichten": 34,95 ? (statt 39,90 ?)

Zur Bestellung: shop.veganverlag.de



Download von Pressetexten und Bildmaterial: www.veganverlag.de/presse





GrünerSinn-Verlag ? der vegane Verlag



Bücher, die begeistern. Weil sie frisch, charmant und etwas anders sind - und dazu ökologisch, nachhaltig und sozial produziert: Dafür steht der GrünerSinn-Verlag. Autoren, Illustratoren und Verlagsmitarbeiter arbeiten eng, offen und ehrlich zusammen. Mit Erfolg: Der kleine Verlag wächst kontinuierlich, und das Verlagsprogramm umfasst bereits zahlreiche unterhaltsame und informative Geschichten für Groß und Klein sowie Sach- und Kochbücher. Zum Lesen, Anschauen und zum Hören. Das Sortiment bietet außerdem Zeitschriften und Postkarten.



Gegründet 2013, produziert der GrünerSinn-Verlag von Anfang an alle Druckerzeugnisse klimaneutral und frei von tierischen Produkten, sprich: komplett vegan. Denn für die Gründerin und Geschäftsführerin Karolina Kelc und ihr 15-köpfiges Team stehen Leben und Umwelt an erster Stelle - begleitet von erstklassigem Branchenwissen und langjähriger Erfahrung in renommierten Verlagen. Die Mitarbeiter akquirieren und betreuen Autoren, lektorieren professionell, kümmern sich um Satz, Herstellung, Marketing und Vertrieb der Werke. Zu fairen Bedingungen für alle.



Willkommen sind Autoren und Illustratoren, die ein Zeichen der Veränderung setzen und dies in Wort und Bild realisieren möchten.







