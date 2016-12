Prämierung bei den World Travel Awards 2016 Thanda Island und Thanda Safari als „World Winners” ausgezeichnet

(firmenpresse) - Südafrika/Tansania, Dezember 2016: Beim Finale der World Travel Awards 2016 gewinnen die beiden Boutique-Retreats Thanda Island und Thanda Safari prestigeträchtige Auszeichnungen in der Kategorie „World Winners 2016“. Die vor der Küste Tansanias gelegene Privatinsel Thanda Island gewinnt den Titel „World’s Leading Exlusive Private Island 2016“, während das südafrikanische Safari-Juwel die Preisvergabe der „World’s Leading Safari Lodge“ für sich entscheidet.

Oscars der Reisebranche

Die World Travel Awards würdigen ausgewählte Akteure der Reisebranche für ihr herausragendes Engagement im Bereich touristischer Exzellenz. Reise- und Tourismusexperten aus der gesamten Welt stimmen über die alljährliche Vergabe der Auszeichnungen ab, die auch als „Oscars der Reisebranche“ bezeichnet werden. Die diesjährige Preisverleihung fand am vierten Dezember im Rahmen einer feierlichen Gala-Zeremonie auf den Malediven statt.

Preisgekrönte Thanda Luxusresorts

„Nachdem wir gerade erst den Remarkably Uncommon-Award der Leading Hotels of the World gewonnen haben, bin ich sehr stolz, dass unser Team erneut durch einen außergewöhnlichen Service und dem besonderen Wow-Faktor von Thanda heraussticht“, erklärt Pierre Delvaux, CEO von Thanda Island und Managing Director von Thanda Safari. „Wir haben Thanda Island offiziell im Oktober eröffnet und sind bereits Mitglied der renommierten Leading Hotels of the World Collection. Es ist unser erklärtes Ziel, Gäste mit einem weltweit einmaligen privaten Insel-Erlebnis zu begeistern. Die Auszeichnung freut mich sehr und zeigt, dass unser Team in Tansania Maßstäbe im Bereich luxuriöser Privatinseln setzt.“

Exklusives Insel-Paradies

Die unlängst eröffnete Thanda Island ist ausschließlich exklusiv buchbar und bietet somit absolute Privatsphäre für Familien und Freunde. Das prachtvolle Domizil auf dem tropischen Kleinod ist eine elegante Strandvilla mit fünf Suiten und einem beeindruckenden gläsernen Rim-Flow-Pool. Direkt vom privaten Strand aus lassen sich spannende Schnorchelausflüge zu den leuchtenden Korallengärten des eigenen Hausriffs unternehmen. Das ökologisch nachhaltige Resort vermittelt so das Gefühl unbeschränkter Freiheit und vollkommener Individualität.



Erlebnis Thanda Safari

Das Luxusreservat Thanda Safari besticht durch den einmaligen Zugang zur Wildnis Südafrikas und durch authentische Begegnungen mit der Kultur der Zulu. Die Thanda-Gründer Christin und Dan Olofsson setzen sich konsequent für den Erhalt des sensiblen Ökosystems und für enge Beziehungen zur einheimischen Zulu-Gemeinschaft ein, um Gästen eine ebenso vielseitige wie nachhaltige Reiseerfahrung zu ermöglichen. Zum vielfältigen Angebot an Aktivitäten zählen Pirschfahrten, Fotosafaris, Bush Walks und die Unterstützung von Naturschutzprojekten. Die Thanda Safari Lodge erinnert mit ihren neun Buschsuiten an ein traditionelles Zulu-Dorf und bietet ihren Bewohnern atemberaubende Ausblicke auf das angrenzende Safari-Reservat.

www.thandaisland.com

www.thanda.com



