Surface as a Service: Tablets günstig mieten statt teuer kaufen

Das Team der Aluxo IT GmbH weiß, was Kunden wollen: Zugang zu aktuellster Hard- und Software, die zuverlässig und nahtlos zur Verfügung steht.

Marcus Rieck bietet Surface as a Service: Profi-Tablets günstig mieten statt kaufen

(firmenpresse) - Sandhausen, 08.12.2016 - Ein Tablet zu mieten lohnt sich für jeden Unternehmer, der sich nicht von veralteter Technologie ausbremsen lassen will. Und für wirtschaftlich Denkende, denen planbare Kosten lieber sind als das Risiko eines Totalausfalls.

Die Aluxo IT GmbH ist ein klassisches IT-Systemhaus, das sich neben dem Handel mit Hard- und Software auf innovative Cloud-Lösungen spezialisiert hat. Das neueste Produkt von Aluxo ist Surface as a Service - also das Vermieten von Tablets.

Mit Surface as a Service können Businesskunden ihre Tablets günstig mieten, statt sie teuer zu kaufen und dann noch das Risiko für Defekte zu tragen. Bereits ab einem Tablet lohnt sich die Miete. Eine Ausstattung mit Microsoft Office 365 ist inklusive. Zur Auswahl stehen aktuell zwei Profi-Tablets in jeweils zwei Ausführungen und mit drei Laufzeiten von einem bis drei Jahren. Also für jeden Bedarf das passende Angebot.

Nutzer von Surface as a Service profitieren von neuester Hard- und Software - bei kalkulierbaren Kosten und mit einem schnellen, einfachen Austauschservice bei Defekten. Alle Details zum Angebot stehen auf der Website Surface-as-a-Service.de.

Vorteile von Surface as a Service:

- niedriger Einstiegspreis für neueste Tablets

- geringe monatliche Kosten

- volle Kostentransparenz

- Microsoft Office 365 inklusive

- Austauschservice bei Defekt

- 2 Tablets mit zwei Leistungsstufen zur Auswahl

- freie Wahl der Laufzeit von 1 bis 3 Jahren

- effizienter arbeiten mit neuester Technik

Die Surface-as-a-Service-Leistungen von Aluxo sind speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen abgestimmt. Und das gilt für alle Branchen - vom Versicherungsmakler über Anwalts- und Steuerkanzleien bis hin zum Produktionsbetrieb.





Die Aluxo IT GmbH hat sich als IT-Systemhaus auf Microsoft Cloud-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert. Mit den Cloud-Lösungen ist Aluxo auch Experte für Microsoft Office 365 und Microsoft Azure.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Sandhausen bei Heidelberg. Im Jahr 2009 wurde Aluxo zunächst als Einzelunternehmen gegründet. Die Aluxo IT GmbH besteht seit 2016. Als klassisches IT-Systemhaus verkauft das Unternehmen Hardware inklusive Einrichtung und Wartung sowie intelligente Microsoft Cloud-Lösungen. Geschäftspartner sind Businesskunden aus allen Branchen.

Aluxo IT GmbH

WORTKIND® Texte, Marketing, PR und Coaching

Ursula Martens

Erdinger Straße 74a

85356 Freising

ursula.martens(at)wortkind.de

081 61 ? 86 27 67

http://www.wortkind.de/



Firma: Aluxo IT GmbH

Ansprechpartner: Marcus Rieck

Stadt: Sandhausen

Telefon: +49 6221 7259468





