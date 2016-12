Neue numares-Niederlassung in Singapur eröffnet: numares AG expandiert in den asiatischen Markt

(firmenpresse) - Regensburg/Singapur, 8. Dezember 2016 - Das innovative, schnell wachsende Diagnostikunternehmen numares AG hat heute die Eröffnung einer Niederlassung in Singapur bekannt gegeben und startet von dort aus die Erschließung des asiatischen Marktes. numares, der Spezialist für die Nutzung metabolomischer Netzwerke in der klinischen Diagnostik und Life-Science-Forschung, setzt damit seinen internationalen Expansionskurs fort. Die Vertriebsaktivitäten der neu gegründeten numares Singapore Pte. Ltd. wird der erfahrene Healthcare-Manager Richard Yap (52) aufbauen.

In Europa und den USA werden numares-Testsysteme bereits in der klinischen Routine erfolgreich eingesetzt und stehen für den Wandel einer chemiebasierten Diagnostik hin zu physik- und softwarebasierten Lösungen. Mit der Eröffnung der Niederlassung in Singapur möchte numares nun am steigenden Diagnostikbedarf in den asiatischen Staaten partizipieren. Konkret will numares dort vor allem sein Testsystem AXINON® lipoFIT® in der kardiovaskulären Vorsorge etablieren. Der IVD-Test lipoFIT® ermöglicht die Bestimmung wichtiger Lipoproteinpartikel, die kardiovaskuläre Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt begünstigen. Mit dieser modernen Lipidanalytik sollen vor allem Kliniken und Laborketten in der asiatisch-pazifischen Region angesprochen werden. Weitere IVD-Tests für die Indikationen Kardiologie, Nephrologie und Onkologie sollen folgen.

Für die Markterschließung in Asien ist Richard Yap zuständig: Der 52-jährige Ingenieur verfügt über eine rund 25-jährige Erfahrung im Vertrieb medizinischer Produkte in den asiatischen Staaten. Er war bei OrbusNeich tätig, einem führenden Anbieter von Behandlungslösungen für koronare Herzerkrankungen, und beriet zuletzt Medizintechnik-Unternehmen beim Markteintritt in Asien.

"Mit der neuen Niederlassung in Singapur möchten wir der steigenden Nachfrage nach innovativen und kostengünstigen diagnostischen Lösungen im Zukunftsmarkt Asien gerecht werden. Wir freuen uns, mit Richard Yap einen erfahrenen Spezialisten in der Vermarktung von Medizinprodukten in Asien für uns gewonnen zu haben", erklärt Titus Kaletta, Vorstand und COO der numares AG. "Unser Ansatz macht individuelle Stoffwechseldaten des Patienten für die Diagnostik nutzbar. Damit werden erstmals nicht mehr nur einzelne Bio-Marker berücksichtigt, sondern es wird der gesamte metabolische Status des Patienten in den Blick genommen. Unsere Testsysteme sollen den Arzt dabei unterstützen, anhand präziser Diagnosen frühere medizinische Interventionen und effizientere Wirkstofftherapien einzuleiten."

"Ich freue mich auf diese neue Aufgabe", sagt Richard Yap. "Der numares-Ansatz birgt enormes Potential. Nicht zuletzt, wenn es darum geht, dem weltweit zunehmenden Kostendruck in der Gesundheitsversorgung zu begegnen. Gemeinsam mit dem internationalen Team von numares will ich das Unternehmen dabei unterstützen, einen weiteren wichtigen Zukunftsmarkt zu erschließen.

Ein Portraitfoto von Richard Yap finden Sie hier.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.numares-health.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über numares:



Das Diagnostik-Unternehmen numares AG entwickelt und vertreibt diagnostische Testsysteme für den hochdurchsatzfähigen Einsatz in der klinischen Humandiagnostik und in der Life-Science-Forschung. Diese beruhen nicht wie herkömmlich auf chemischen Analysen, sondern arbeiten mit physikalischen Messmethoden und innovativen Softwareauswertungen. Das AXINON® IVD-System und seine Testverfahren analysieren metabolomische Netzwerke mit der Kernspinresonanz (NMR)-Spektroskopie und liefern damit wertvolle Informationen über den Krankheitszustand von Patienten. Hierzu hat numares seine proprietäre Magnetic Group Signaling® (MGS®)-Technologie entwickelt. Dank MGS® können erstmals hochstandardisierte und schnelle Tests mittels NMR durchgeführt und so Metabolomics für diagnostische Zwecke genutzt werden. numares-Testsysteme liefern medizinische Informationen in den Indikationsgebieten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nephrologie, Onkologie sowie Neurologie und sind damit ein wichtiger Baustein der Präzisionsmedizin.



www.numares.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

numares AG

PresseKontakt / Agentur:

IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH

Dr. Reinhard Saller

Ohmstraße 1

80802 München

numares(at)wuelfing-kommunikation.de

089 - 200030 ? 30

www.wuelfing-kommunikation.de



Datum: 08.12.2016 - 17:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1434347

Anzahl Zeichen: 3180

Kontakt-Informationen:

Firma: numares AG

Ansprechpartner: Christiane Proll

Stadt: Regensburg

Telefon: +49 941 698091-00





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung