(firmenpresse) - (Mynewsdesk) DUBLIN, KALIFORNIEN, USA -- (Marketwired) -- 12/08/16 -- Callidus Software Inc. (NASDAQ: CALD), ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Lösungen für Vertrieb, Marketing, Lernen und Kundenerlebnis, gab heute bekannt, dass sich die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, der größte Anbieter für Mobilkommunikation in Deutschland, für CallidusCloud Commissions, Territory and Quota (T&Q), Thunderbridge Analytics und Telco Dealer Pro entschieden hat.

Commissions, T&Q, Thunderbridge Analytics und Telco Dealer Pro gehören allesamt zur Lead-to-Money-Produktsuite von CallidusCloud. Dabei handelt es sich um ein Programmpaket mit SaaS-Lösungen, die dazu konzipiert sind, Unternehmen bei der Verbesserung des Mitarbeiterengagements im Unternehmen, des Sales-Performance-Management sowie der Vertriebseffizienz über den gesamten Vertriebszyklus hinweg zu unterstützen, damit sie größere Geschäfte in kürzerer Zeit abschließen können.

Über CallidusCloud Callidus Software Inc. (NASDAQ: CALD), unter dem Geschäftsnamen CallidusCloud(R) tätig, ist globaler Marktführer auf dem Gebiet cloudbasierter Lösungen für Vertrieb, Marketing, Lernen und Kundenerlebnis. CallidusCloud ermöglicht es Unternehmen, ihren Lead-to-Money-Prozess zu beschleunigen und zu optimieren. Mit dieser umfassenden Komplettlösung können Unternehmen die passenden Leads identifizieren, die beste Vertriebsaufteilung nach Gebieten und Quoten sicherstellen, die Schlagkraft der Vertriebsmitarbeiter erhöhen, den Prozess der Konfiguration, Preisfindung und Angebotserstellung (Configure Price Quote) automatisieren, die Provisionsberechnung optimieren und so größere Geschäfte schneller abschließen. Circa 5.000 führende Unternehmen aus allen Branchen vertrauen auf CallidusCloud, um ihren Lead-to-Money-Prozess zu optimieren und mehr Umsätze in kürzerer Zeit zu realisieren.

Über die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Die Telefónica Deutschland Holding AG, mit ihren operativ tätigen Tochtergesellschaften Telefónica Germany GmbH & Co. OHG und E-Plus Mobilfunk GmbH, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Über ihre Marke O2 und weitere sekundäre und Partnermarken bietet die Gesellschaft Privat- und Geschäftskunden umfangreiche Postpaid- und Prepaid-Produkte im Mobilfunkbereich sowie mobile Datendienste auf Basis der GPRS-, UMTS- und LTE-Technologie. DSL-Festnetztelefonie für Privatkunden und innovative IP-Telefonie sowie Netzwerklösungen für Unternehmenskunden gehören ebenfalls zum Portfolio des integrierten Kommunikationsanbieters. Das Produktangebot von Telefónica Deutschland wird von modernen Highspeed-Internet-Produkten abgerundet. Mit insgesamt 49,2 Millionen Kundenanschlüssen (Stand: 30. September 2016) gehört das Unternehmen in Deutschland zu den drei führenden integrierten Telekommunikationsanbietern. Allein in der Mobilfunksparte betreut Telefónica Deutschland mehr als 44,1 Millionen Anschlüsse ? und ist damit in Deutschland Marktführer. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2015 belief sich auf 7,89 Milliarden Euro. Telefónica Deutschland ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid. Mit einer Präsenz in 21 Ländern und einem Kundenstamm von mehr als 349 Millionen Anschlüssen ist der Telefónica-Konzern einer der weltweit größten Telekommunikationsanbieter.

