Genieße Wein: Wie Wein Weihnachten zu etwas ganz Besonderem macht.

(firmenpresse) - München/ Moosinning, im Dezember 2016 - Lange ist es nicht mehr hin und Weihnachten steht wieder einmal vor der Tür. Draußen leuchten die Lichterketten um die Wette und drinnen werden die ersten Vorbereitungen für das alljährliche Weihnachtsdinner getroffen. Top Thema Nummer eins, wie jedes Jahr, die Frage nach dem perfekten Festtagsmenü und welcher Wein mit welchen Speisen harmoniert. Zum Rotwein Geflügel? Oder verfälscht Rotwein weißes Fleisch zu sehr? Rundet Weißwein Hähnchen ab oder macht Weißwein weißes Fleisch grundsätzlich genießbarer? Rotwein online bestellen, oder lieber im Laden kaufen?

All diese Fragen schwirren in den Köpfen der Festtagsköche umher und machen die Planung des perfekten Abends nicht zwangsläufig einfacher. Bettina Moore, Gründerin und Inhaberin von Genieße Wein ( www.geniessewein.de), hat es sich zur Aufgabe gemacht genau diesen Wein-Problemen den Kampf anzusagen. Denn wer Unterstützung bei der Suche nach dem idealen Tropfen braucht, ist in ihrem Online Shop Genieße Wein genau richtig. Hier können Rotwein, Weißwein, Schaumwein und Co. online erworben werden - ganz egal, ob aus Frankreich, Italien oder Österreich. Seit Oktober 2015, der Gründung von Genieße Wein in Moosinning bei München, stehen bei der der passionierten Sommeliere die Maxime Tradition, Qualität und Nachhaltigkeit ( https://www.geniessewein.de/content/6-ueber-uns) an oberster Stelle und werden im Online Shop großgeschrieben. Denn hier sollen Weinliebhaber die Möglichkeit haben die besten und einzigartigsten Weine von Winzern aus ganz Europa ergattern zu können. Satten Rotwein online bestellen oder leichten Weißwein online bestellen, wird hier den Liebhabern der edlen Reben einfach gemacht.

Auch welche Sorte Wein das Weihnachtsessen abrundet, kann im Online Weinhandel gefunden werden, denn das Beratungschatfenster auf der Internetseite bietet die Möglichkeit, wann immer Fragen aufkommen, diese von der Weinexpertin beantwortet zu bekommen. Fragen wie, kann Wein Nudeln geschmacklich unterstützen und bringt Wein Nachtisch auf eine besondere Weise hervor, werden sachkundig wie auch professionell beantwortet. Alle Weintipps für das perfekte Weihnachtsmenü können hier gefunden werden: https://www.geniessewein.de/blog/weintipps-fuers-weihnachtsmenue-b65.html

Und selbst wenn alle Fragen rund um den Festtagsschmaus geklärt scheinen, bleibt oftmals noch immer die Frage im Raum - Was verschenkt man zu Weihnachten? Genieße Wein kann auch hier Abhilfe verschaffen, denn neben den besten Weinen können auch Weinproben in den Städten Erding, Landshut, Freising und München sowie ein Weinprobierpaket online geshoppt werden. Es ist demnach ganz gleich, ob Weinkenner oder absoluter Neuling in der Welt der Reben - der richtige Tropfen kann mit Sicherheit gefunden oder verschenkt werden. Und auch das Weihnachtsfest verspricht so eine voller Erfolgt zu werden! Alle Informationen zu den Genieße-Wein-Weinevents finden Sie hier: https://www.geniessewein.de/37-weinevents

Genieße Wein ist ein Online-Weinhandel und wurde im Oktober 2015 von Bettina Moore, Inhaberin sowie Geschäftsführerin, gegründet. Begleitet wird sie von einem kompetenten Beratungsteam bestehend aus zwei Sommeliers - Andrea Vestri und Jean-Jacques Marcel von der Sommelier-Schule European Wine Education mit Sitz in München. Die Weine, die im Online-Weinhandel erworben werden können, werden direkt beim Erzeuger, dem Weingut, eingekauft. Besonderes Augenmerk legt der Weinhandel darauf, kleinere Winzer zu finden, die exzellente Weine produzieren und diese zu einem, für den Winzer und Kunden, entsprechenden Preis vertreiben. Auch wichtig für Genieße Wein ist die nachhaltige Weinwirtschaft der Weingüter, wie auch dass deren Weine in Deutschland in der Regel noch nicht vertrieben werden. Die Besonderheit und Einzigartigkeit der Weine nimmt somit einen enormen Stellenwert ein. Unterstützt wird der Online Auftritt des Handels mit Offline Weinevents wie beispielsweise Weinseminaren, privaten Wein-Degustationen, Messeauftritten, bei denen der persönliche Kontakt zu den Kunden gepflegt und das Wissen, wie auch die Expertise weitergeben wird. Die Kontakte werden persönlich über Empfehlungen des Beratungsteams geknüpft. Alle ins Portfolio aufgenommenen Weine müssen den strengen Kriterien von allen drei Sommeliers standhalten. Nur die, die die Sommeliers überzeugen, werden in das Sortiment von Genieße Wein aufgenommen. Das Portfolio setzt sich im Moment aus Weinen aus dem Kamptal/ Österreich, Bordeaux, Languedoc in Frankreich, der Toskana und dem Piemont in Italien zusammen.

