Boris Beckerüber sein Verhältnis zu Novak Djokovic: Ich war Trainer, aber auch Mentor und älterer Bruder

(ots) - Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker sprach beim

8. Deutschen Wirtschaftsforum in der Paulskirche in Frankfurt am Main

über sein beendetes Trainerverhältnis mit Novak Djokovic: "Für ihn

war es irgendwann nicht mehr Priorität zu gewinnen und dann hatte ich

nichts mehr zu tun."



Nach dem Sieg im Grand Slam habe sich die Frage gestellt, wie es

weitergehe. "Gewinnt man, geht's weiter, verliert man, geht's nicht

weiter - das war bei uns nicht der Fall. Ich habe ein sehr

persönliches Verhältnis zu Novak gehabt. Ich war Trainer, aber auch

Mentor und älterer Bruder." Tennis unterscheide sich als Einzelsport

stark von Teamsportarten: "Man muss alles mit sich selbst ausmachen."

Von daher sei es Djokovics "Entscheidung und sein gutes Recht"

gewesen, das Trainerverhältnis zu beenden. "Letztendlich ist Novak

der Chef im Ring und macht, was ihm gut tut."



Beim Deutschen Wirtschaftsforum in der Paulskirche in Frankfurt am

Main versammeln sich am 8. Dezember 2016 zum achten Mal führende

Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, darunter

Carsten Spohr, Dieter Zetsche, Friedrich Merz und Boris Becker.



