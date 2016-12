Kölner Stadt-Anzeiger: "Traumschiff"-Kapitän Hehn ist eine Landratte

(ots) - Schauspieler Sascha Hehn (62), Darsteller des

Kapitäns auf dem ZDF-"Traumschiff", kann die Dreharbeiten auf hoher

See und in fernen Ländern nur bedingt genießen. "Ich bin ja

eigentlich eine Landratte, bin gerne in meiner Heimat Bayern. Für

mich ist das Arbeit, trotz der tollen Umgebung. Man steht fast jeden

Tag vor der Kamera, sechs Wochen lang ist man in Hab-Acht-Stellung,

die Kameras immer nur zwei Meter entfernt. Das ist was anderes, als

wenn man mal für einen Dreh nach Sachsen-Anhalt fährt", sagte er dem

"Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Auch ist er dann von

seiner Lebensgefährtin getrennt. "Leider ist sie nicht seefest." Die

neuen "Traumschiff"-Folgen, in denen es auf die Südseeinsel Palau

und nach Kuba geht, werden am zweiten Weihnachtsfeiertag und an

Neujahr ausgestrahlt.







