Carsten Spohr spricht sich für einen Strukturwandel bei Lufthansa aus

(ots) - Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen

Lufthansa AG, spricht beim 8. Deutschen Wirtschaftsforum in der

Paulskirche in Frankfurt am Main über die aktuelle Lage des

Unternehmens. Er sei zuversichtlich, dass es zwischen den

Konfliktparteien in den nächsten Wochen zu einer vorübergehenden

Lösung komme: "Ich glaube, dass es in diesem Jahr noch zu einer

Schlichtung kommt. Das heißt für Sie als Kunden: keine weiteren

Streiks."



Damit seien die grundsätzlichen Herausforderungen jedoch noch

nicht gelöst. Die Luftfahrt sei eine Branche mit zu vielen Spielern,

geringen Margen und hohem Investitionsdruck. Die Lufthansa könne auf

Dauer nur im Wettbewerb mithalten, wenn die Strukturen angepasst

würden: "Lieber ein paar Tage ohne die Deutsche Lufthansa, als

irgendwann ganz ohne Deutsche Lufthansa." Das sei im Interesse aller,

schließlich sei die Airline ein wichtiger Teil der Infrastruktur -

nicht nur im Premium-Segment. In Europa habe sich ein sogenanntes

Low-Cost-Segment entwickelt, in dem Flüge über 100 Euro schon als

teuer empfunden würden: "Wir haben uns entschieden, in diesem Segment

mitzumischen."



Momentan sei die Lufthansa im Luftverkehr die sicherste Art zu

reisen: "Wären wir nur so gut wie der Durchschnitt, müsste ich alle

drei Jahre schreckliche Dinge kommunizieren." Sicherheit spiele eine

Schlüsselrolle im Unternehmen: "Bei uns geht es nicht nur ums Geld,

bei uns geht es um mehr."



Beim Deutschen Wirtschaftsforum in der Paulskirche in Frankfurt am

Main versammeln sich am 8. Dezember 2016 zum achten Mal führende

Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, darunter

Janina Kugel, Dieter Zetsche, Friedrich Merz und Boris Becker.



