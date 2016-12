Jarzombek/Wendt: Teilnahme Deutschlands an Open Government Partnership wichtiger Schritt

(ots) - Digitale Verwaltung schafft Mehrwert für die Bürger



Die Bundesregierung hat am gestrigen Mittwoch in Paris den

Beitritt zur Open Government Partnership (OGP) bekannt gegeben.

Hierzu erklären der internetpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion,

Thomas Jarzombek, und der zuständige Berichterstatter Marian Wendt:



Thomas Jarzombek: "Versprochen - gehalten. Der Beitritt zur OGP

ist im Koalitionsvertrag vereinbart worden und kann jetzt vollzogen

werden. Dazu hat vor allem unser Bundesinnenminister Thomas de

Maizière die notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Im Mittelpunkt

der internationalen Initiative von 71 Staaten steht offenes und

modernes Regierungs- und Verwaltungshandeln. Es schafft einen

Mehrwert, wenn Bürgerinnen und Bürger ihre Handlungen mit dem Staat

beispielsweise über Bürgerportale abwickeln können. Länder und

Kommunen müssen mit dem Bund jetzt an einem Strang ziehen, denn die

Menschen unterscheiden nicht danach, welche staatliche Ebene ihnen

gegenübertritt."



Marian Wendt: "Der Beitritt zur Open Government Initiative ist ein

wichtiges Zeichen. Damit wird einerseits der Wert offener und

kooperativer Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen und

Zivilgesellschaft unterstrichen, andererseits wird auch der Weg zu

einer besseren Nutzung der Verwaltungsdaten für alle Menschen

geebnet. Das wirtschaftliche Potenzial offener Verwaltungsdaten

wollen wir jetzt heben; den Prozess einer weiteren Öffnung von

Verwaltungsdaten werden wir aktiv begleiten. Der nächste Schritt für

die Bundesregierung ist nun, ein Open-Data-Gesetz voranzubringen. Die

Länder sind ihrerseits gefordert, die Offenlegung von

Verwaltungsdaten voranzutreiben."







