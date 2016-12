ZDF-Autor Mettelsiefen bei Rory Peck Awards ausgezeichnet (FOTO)

(ots) -

Bei der Verleihung der diesjährigen Rory Peck Awards ist der

deutsche Filmemacher Marcel Mettelsiefen für die ZDF-Koproduktion

"Das Schicksal der Kinder von Aleppo" am Mittwoch, 7. Dezember 2016,

in London mit dem Preis in der Kategorie "Current Affairs" ("Sony

Impact Award") ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte die filmische

Leistung des freien Autors als "aufrichtig, emotional, vertraulich

und poetisch". Der Film, der eine syrische Familie auf deren Flucht

vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland begleitet, wirke "atemberaubend"

im Spannungsfeld von Verzweiflung und Hoffnung. "Das Schicksal der

Kinder von Aleppo" war als "auslandsjournal - die doku" am 5. Mai

2016, 22.30 Uhr, erstmals im ZDF zu sehen und kann sich sogar

Oscar-Hoffnungen machen: Mettelsiefens Doku "Watani: My Homeland" ist

einer von zehn Filmen, die es bei der Vorauswahl auf die "Shortlist"

der Filmakademie geschafft haben.



Marcel Mettelsiefen begleitete die syrische Flüchtlingsfamilie in

den Dokumentationen "Die Kinder von Aleppo" und "Das Schicksal der

Kinder von Aleppo - Neue Heimat Deutschland" und hat dafür bereits

viele Preise erhalten. Produzent der ausgezeichneten Doku ist ITN, in

Koproduktion mit ZDF und PBS/Frontline (Redaktion im ZDF: Diana

Zimmermann/Frederic Ulferts). Bereits 2013 wurde Marcel Mettelsiefen

für den Film "Die Kinder von Aleppo" mit dem Emmy Award und dem

Grimme-Preis ausgezeichnet.



Die Rory Peck Awards zeichnen freiberufliche Kameraleute und

Filmemacher aus, die über aktuelle Ereignisse in gefährlichen

Krisengebieten berichten. Der seit 1995 vergebene Preis ist nach dem

nordirischen Kameramann Rory Peck benannt, der 1993 im Rahmen der

Berichterstattung über den von Präsident Boris Jelzin befohlenen

Panzerbeschuss auf das Weiße Haus in Moskau ums Leben kam.



http://ly.zdf.de/dhFyc/





http://zdf.de



http://twitter.com/zdfpresse



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF aleppo.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.12.2016 - 17:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1434363

Anzahl Zeichen: 2467

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF aleppo.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung