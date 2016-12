Neuer Online-Service bei der ET System electronic GmbH

Maßgeschneiderte Netzteile nach Kundenspezifikationen

(firmenpresse) - Die ET System electronic GmbH bietet ihren Kunden ab sofort einen komfortablen Service, um ihre Labornetzgeräte nach Bedarf online zusammenzustellen. Potenzielle Kunden bekommen mit einem eigens zu diesem Zweck programmierten Konfigurator die Option, hochwertige DC-Quellen direkt über die Homepage vorzukonfigurieren. Dabei können die Geräte in verschiedenen Strom- und Spannungskombinationen kombiniert werden, die letztlich ab Stückzahl "eins" bei ET-System beauftragt werden können. Damit bietet das Unternehmen seinen Kunden aus den Bereichen Photovoltaik, Medizin, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Automatisierung, Militär und Forschung sowie Systemintegratoren, Automobilherstellern und Zulieferern eine Möglichkeit zur Produktindividualisierung an, die derzeit einzigartig ist. Darüber hinaus ist ET System offen für Änderungswünsche von Kundenseite zum Online-Produktkonfigurator.

Der Online-Produktkonfigurator ist ab sofort fester Bestandteil der Homepage von ET System. Die übersichtliche Bedienung ist sowohl für den Facheinkäufer als auch für den Ingenieur komfortabel, um schnell und unkompliziert eine Wunschkonfiguration vorzunehmen. "Außerdem steht natürlich jedem Kunden die persönliche telefonische Beratung durch unsere qualifizierten Mitarbeiter weiterhin zur Verfügung", betont Eric Keim, Geschäftsführer bei ET System electronic.

Maßgeschneiderte Lösungen

Für ET System electronic hat die Nähe zum Kunden und dessen Zufriedenheit seit jeher höchste Priorität. Der Konfigurator stellt ein integrales Bindeglied zwischen Produktentwicklung, Fertigung und Kunden dar. Das Ziel ist es, die Verkaufs- und Aufgabenabwicklungsprozesse zwischen Kunden, Vertrieb und Technik effizient zu unterstützen. Der neue Service soll auf die AC-Quellen ausgeweitet werden, wenn er von den Kunden angenommen wird.

ET System kann damit Angebote noch schneller und bequemer erstellen und die Reaktionszeiten bei Kundenanfragen verkürzen. "Wir möchten mit Hilfe des Produktkonfigurators dem Kunden schnell eine kostengünstige, qualitätsoptimierte und individuelle Lösung anbieten", erläutert Vertriebsleiter Roland Kosmowski die Vorzüge des neuen Online-Services.

Über die ET System electronic GmbH

ET System electronic zählt zu den international führenden Herstellern für Laborleistungselektronik. Das Team mit 40 Mitarbeitern entwickelt und fertigt AC-/DC-Quellen, elektronische Lasten, Stromversorgungen und rückspeisefähige Quellen/Senken. Die Entwicklung und die Herstellung der Komponenten und Geräte findet ausschließlich an der Betriebsstätte in Altlußheim im Rhein-Neckar-Kreis statt. Die Zusammenarbeit mit weltweiten Distributoren stellt einen umfassenden Vertrieb sicher. Kunden rund um den Globus und aus den unterschiedlichsten Branchen finden das passende Gerät auf Grund einer vielfältigen Produktpalette. Zu den Referenzen zählen Automobilhersteller und ihre Zulieferer, Unternehmen aus der Photovoltaikbranche, Hersteller von Medizingeräten für den chirurgischen Einsatz, Telekommunikationsgerätehersteller, Fertigungsbetriebe der Luft- und Raumfahrt sowie Unternehmen der Rüstungsindustrie. ET System electronic hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine hohe Fertigungstiefe und das schnelle Erreichen der Serienreife nach dem Leitsatz "Fast Time To Market" zu garantieren. Mit der eigenen Entwicklungsabteilung und den vorhandenen Technologieplattformen bietet ET System electronic optimale Lösungen für Geräte mit einwandfreier Qualität.





