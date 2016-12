anyoption entscheidet sich für GBG für Identitätsverifizierung und KYC-Automatisierung

(ots) -



anyoption (http://www.anyoption.com/), der weltweit führende

Broker für binäre Optionen, gab diesen Morgen bekannt, dass das

Unternehmen eine Vereinbarung mit GBG, dem global führenden

Unternehmen für Identitätsdatenintelligenz, abgeschlossen hat. Die

Vereinbarung liefert KYC-Automatisierung gemäß den neuen

Regulierungen von Mifid, ESMA und Cysec in der anyoption-Plattform

durch die Bereitstellung der Identitätsverifizierungstechnologie GBG

ID3global.



Vor dem Hintergrund einer weiterhin schnell wachsenden

Benutzerschaft von anyoption ermöglicht es die Lösung dem Unternehmen

letztendlich, den KYC-Vorgang zu automatisieren und zu

rationalisieren. Dies bedeutet einen kürzeren Onboarding-Prozess, was

den Endnutzern zugute kommt.



anyoption erwägt außerdem die Implementierung weiterer

GBG-Produkte und -dienstleistungen zur Betrugs- und Risikobekämpfung

und für den Aufbau besserer Kunden- und Standortinformationen. Die

branchenführenden GBG-Lösungen werden die Rolle von anyoption als

führender Akteur in der Binäroptionengemeinschaft weiter stärken,

indem sie unterstreichen, wie wichtig es ist, Maßnahmen zur

Verbesserung der Sicherheit und des Kundenerlebnisses zu ergreifen.



Gründer und CEO von anyoption Shy Datika kommentierte dies wie

folgt:



"Unser Unternehmen strebt in jedem Aspekt unserer

Geschäftstätigkeit nach Exzellenz und wir erkennen an, dass die

Befolgung der Gesetze für ein modernes Investmentunternehmen von

essentieller Bedeutung ist."



Shy Datika erklärte weiter, dass diese neue Zusammenarbeit

anyoption dabei helfen wird, seine europäische und außereuropäische

Präsenz weiter zu vergrößern und sein Sortiment an

Investmentprodukten zu diversifizieren: "Der Plan von anyoption ist,

mehr als ein Marktführer der Binäroptionsbranche zu werden und uns



als Boutique-Investmentbank zu positionieren, die einzigartige

Investmentprodukte anbietet, einschließlich unter anderem binäre

Optionen, die im diversifizierten Markt von heute erhältlich sind."



GBG versetzt innovative Unternehmen wie beispielsweise anyoption

in die Lage, globale Transaktionen mit Zuversicht auszuführen. Durch

die Hinzufügung dieser vollständig skalierbaren Lösung zur

anyoption-Plattform kann das Unternehmen seinen Prozess weiter

rationalisieren, was anyoption letztendlich nicht nur zu einem

führenden Unternehmen der Branche, sondern einem der sichersten

Broker für eine Kooperation macht.



Über anyoption(TM)



Die Handelsplattform von anyoption wird von Ouroboros Derivatives

Trading Ltd. betrieben, einem registrierten europäischen

Investmentunternehmen, durch CySEC unter der Lizenznummer 187/12

autorisiert und reguliert. Die Lizenz von anyoption ist ein

regulierter vollständiger Market-Maker, der das Unternehmen in die

Lage versetzt, das höchste Niveau von Finanzdienstleistungen zu

bieten. Diese werden mit den Lizenzen gleichgesetzt, die von

EU-Regulatoren ausgegeben werden, und anyoption ist die einzige

Binäroptionenplattform, die von der südafrikanischen

Finanzaufsichtsbehörde FSB anerkannt wird.







