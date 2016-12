desayo.de – gibt die neue 2.0 Version des Shops frei

Lehrte – Der populäre Shop desayo.de gibt final am 05.12.2016 die neue Shop Version 2.0 frei. Der Shop präsentiert sich nicht nur mit der komplett überarbeiteten Funktionalität und neuem Design, sondern erweitert auch das Sortiment um anti-bakterielle Produkte.

(firmenpresse) - Mit den neuen Verfahren ist es erst seit kurzem möglich Produkte herzustellen, die bis zu 99,99% anti-bakteriell und somit keimfrei wirken. Desayo sieht enorme Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie und setzt strategisch auf den Ausbau des innovativen Sortiments.



„Mit dem neuen Design, den neuem Funktionen und der völlig neu überarbeiteten Handhabung, haben wir einen Meilenstein des Heizkörper- und Hygienemarktes gesetzt,“ sagte Wioletta Zienczyk, Inhaberin desayo.de.



„Wir bringen in Wohn- und Arbeitsbereich unserer Kunden Wärme mit design Heizkörpern und Heizpatronen und machen diesen auch noch gesünder. Warm, schön und keimfrei so möchten wir jeden Wohnbereich, jedes Büro, jeden Kindergarten, jede Klinik und jede Arztpraxis sehen.“ – Erklärt Wioletta Zienczyk weiter.



Neu ist auch die Möglichkeit die Heizkörper mit Antibakteriellem Lack zu behandeln und auszuliefern. Damit findet der Heizkörper besonders in Kliniken, Kindergärten, Seniorenheimen und Arztpraxen besondere Anwendung.







Desayo wird Ihr Online-Shop für Design Heizkörper und Heizpatronen für Haus und Büro. Bei uns finden Sie auch Marktführer für Kanalheizung, Klimakonvektor, Heizungsbank und Fassadenheizung. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auch auf die innovativen antibakteriellen Produkte, welche Ihr Leben gesünder machen.



Unsere Produkte passen ideal zum außergewöhnlichem Wohnzimmer, Flur, Diele, Schlafzimmer sowie im Kinderzimmer und im Badezimmer z.B. als Handtuchtrockner. Schauen Sie Sie sich um und Sie finden unsere Produkte in einer Arztpraxis, Klinik, Kindergarten, Hotel oder im Seniorenheim.



Die Heizkörper sind als Elektro-Heizkörper oder als Wasser-Heizkörper und als Wasser-Elektro-Heizkörper erhältlich. Sie finden bei uns eine exzellente Auswahl an Bodenheizkörper, Standheizkörper und Wandheizkörper. „Wärme“ und „Design“ gehören zu unserem Leitfaden. Sie finden eine breite Auswahl an Badheizkörpern, Trennwenden und perfekt gestylten Heizkörpern für all Ihre Räume und Büro. Wir bieten Ihnen ungewöhnliche, qualitativ hochwertige Produkte und trendiges, frisches Design zu attraktiven Preisen an. Unsere Mission ist, Produkte zu liefern, die einzigartig sind, mit der bestmöglichen Funktionalität und Design und zum erschwinglichen Preis erhältlich sind.



Wir streben danach, dass jedes von uns gelieferte Produkt die Erwartungen des Kunden übertrifft. Wir suchen nach Lösungen, die unsere Umgebung verändern. Für die Auswahl der Hersteller zählte für uns vor allem die überzeugende Qualitätskontrolle der Fertigungseinrichtung und der verwendeten Materialien. Sie erhalten somit bei uns optimale Qualität der Produkte und Materialien zu besten Preisen. Überzeugen Sie sich von unserem Leistungsversprechen.

Wir freuen uns auf Sie!

desayo

Kalliweg 6

31275 Lehrte



http://www.desayo.de

Tel.: 05132/817 0014

eMail: info(at)desayo.de







Kommentare zur Pressemitteilung