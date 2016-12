Gemütliche Ferienwohnungen für kleines Geld in Köln

(firmenpresse) - Wer mitten in Köln übernachten will und kurze Wege zur Messe oder in die Kölner City sucht, der findet bei http://booking-privat.com/ ein möbliertes Zimmer zu einem fairen Preis. Die Apartments sind modern, aber wohnlich eingerichtet. Die Größe variiert zwischen 30 und 64 qm und dementsprechend besitzen die Wohneinheiten ein oder zwei Schlafräume mit Einzel- oder Doppelbetten. Mit Küche, Bad und Essecke ist die kleine Wohnung für Selbstversorger und Familien mit Kindern nahezu perfekt ausgestattet. Zum Inventar gehören TV-Anlagen, Internetzugang und in einigen Wohnungen auch Spül-und Waschmaschine und eine Terrasse. Haustiere sind nicht erlaubt, auch das Rauchen ist in allen Räumen verboten.

Das große Plus ist die Lage der Apartments im Zentrum von Köln-Mühlheim. Der Bahnhof ist nur fünf Minuten entfernt. Mit den S-Bahnlinien S 6 und S 11 erreicht man in etwa 10 Minuten entweder die Kölner City oder das Messegelände. Auch die Stadtbusse fahren einige Veranstaltungsorte direkt an, wie den Kölner Kulturbunker mit der Linie 153.

Auch die Anreise mit dem Auto zur Unterkunft ist verhältnismäßig einfach, denn die BAB A3 bzw. das Kreuz Köln- Ost sind nicht weit entfernt. Umgekehrt erreicht man von Köln-Mühlheim aus viele Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten sehr schnell. Ein Tagesausflug zum Erlebnis- und Spaßbad Aqualand, zur Merheimer Heide oder zum der Erlebnispark Phantasialand sind für Groß und Klein ein Erlebnis. Auch Großstädte wie Bonn, Leverkusen oder Düsseldorf sind von Köln aus innerhalb kurzer Zeit zu erreichen. Und natürlich sind die Flughäfen Bonn und Düsseldorf nur einen Katzensprung entfernt.

Wer hingegen einen Tag ausspannen und sich erholen will, der kommt auf und am Rhein auf seine Kosten. Ein kleiner Rundgang durch den nahen Rheinpark oder eine Schiffsrundfahrt bieten einen erholsamen Nachmittag. Abends laden in der Mühlheimer Haupteinkaufsmeile (Keup- und Frankfurter Straße) zahlreiche Läden und kleine Lokale und Restaurants zum Bummeln, Shoppen und Genießen ein. Mehr Trubel, Spaß und Abwechslung erlebt man in der Kölner Innenstadt, am Dom oder in der Altstadt. Auch die Flughäfen von Köln und Düsseldorf sind innerhalb einer halben Stunde von Mühlheim aus zu erreichen. Nicht nur Flughafengäste, auch Messebesucher und Seminarteilnehmer interessieren sich für die möblierten Wohnungen. Wer also einen Kurztrip nach Köln oder Bonn plant, sollte rechtzeitig seine Unterkunft im Auge haben und buchen.



Reservieren kann man eines der Apartments direkt auf der Website von http://booking-privat.com/. Die nutzerfreundliche und gut strukturierte Seite ist zweisprachig. Sie enthält alle wesentlichen Informationen zur Einrichtung, Innenausstattung und zum Inventar der jeweiligen Wohneinheiten. Fragen werden jederzeit per Email oder direkt telefonisch beantwortet.







