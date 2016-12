WAZ: Gabriel hat Wort gehalten

- Kommentar von Stefan Schulte zur Tengelmann-Rettung

(ots) - Warum aus dem Kauf der vergleichsweise kleinen

Supermarktkette durch den Branchenprimus ein Übernahme-Drama wurde;

warum die mächtigen Handelsbosse erst den Basta-Altkanzler brauchten,

um einen doch so naheliegenden Kompromiss zu schmieden; warum viele

Tausend Menschen eine zweijährige Zerreißprobe ihrer Nerven über sich

ergehen lassen mussten - das alles wird den Beschäftigten ab sofort

herzlich egal sein. Letztlich lag Gabriel mit seiner vor Wochen etwas

voreilig klingenden Weihnachtsbotschaft an die Mitarbeiter, sie

könnten sorgenfrei feiern, richtig. Das ist es, was am Ende zählt.



In neuem Licht erscheint auch die Frage, ob Politik derart in

marktwirtschaftliche Vorgänge eingreifen darf, wie es Gabriel getan

hat. Seine Ministererlaubnis war aus Wettbewerbsgründen zu recht

umstritten. Dieses Instrument muss die Ausnahme bleiben und darf

niemals zur Profilierung des Amtsträgers missbraucht werden. Im Fall

Tengelmann drohten Tausende Arbeitsplätze aber nicht der reinen

Marktlehre zum Opfer zu fallen, sondern dem Stolz dreier Alphatiere.

Wenn Politik eingreifen darf, dann in einem solchen Fall.







