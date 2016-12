WAZ: Ein ernster, aber kein peinlicher Fall

- Kommentar von Ulf Meinke zu Thyssen-Krupp

(ots) - Thyssen-Krupp könnte den Hacker-Angriff auch als

Kompliment nehmen. Denn in aller Regel wählen Cyber-Kriminelle Ziele

aus, die lohnenswert erscheinen - vor allem innovative und

forschungsintensive Unternehmen. Schließlich ist Industriespionage

komplex und kostspielig. Angriffe auf die digitale Infrastruktur sind

mittlerweile an der Tagesordnung. Unlängst hat es die Telekom

erwischt, nun Thyssen-Krupp. Es ist weniger die Frage, ob ein

Unternehmen zum Opfer wird, sondern eher wann. Umso wichtiger ist es,

sich zu wappnen. Im sensiblen Marineschiffbau wählt Thyssen-Krupp

übrigens einen klassischen Weg: Geheiminformationen werden

ausschließlich in einem geschlossenen Netzwerk ohne physikalische

Verbindung nach außen bearbeitet.



Der Essener Industriekonzern geht bemerkenswert offen damit um,

dass es bei dem Angriff Datendiebstahl gegeben hat. Natürlich ist der

Fall unangenehm für Thyssen-Krupp, peinlich ist er nicht. Experten

schätzen, es dauere oft bis zu 120 Tage, ehe ein Einbruch in ein

Unternehmensnetzwerk entdeckt wird. Manchmal fällt ein Datenleck

sogar jahrelang nicht auf. Insofern hat Thyssen-Krupp vergleichsweise

schnell und professionell reagiert, um den Schaden zu begrenzen.







