Bericht von L2 stuft digitale Gewinner und Verlierer des europäischen Einzelhandels ein

(ots) - Der Digital IQ Index®: Retail Europe

2016 von L2 Inc (https://www.l2inc.com/), der diese Woche herauskam,

misst die Benchmarks der digitalen Kompetenzen von 58 europäischen

Einzelhändlern, die in Großbritannien, Frankreich, Deutschland,

Italien und Spanien tätig sind. Das Verfahren des Digital IQ Index®

stuft die Markenperformance entlang der Erlebnisse der Konsumenten

ein (Website und E-Commerce, digitales Marketing, Sozialnetzwerke und

Mobilgeräte) und klassifiziert die 58 Indexmarken als: genial, gut,

durchschnittlich, problematisch und schwach (Genius, Gifted, Average,

Challenged, Feeble). Der Bericht deckt eine Reihe Sektoren ab,

darunter im Einzelhandel speziell Lebensmittelgeschäfte, Non-Food und

SB-Warenhäuser und umfasst datenbasierte Analysen und Erkenntnisse

über die digitalen Trends, Innovationen und Best Practices in allen

fünf Märkten.



"Die Marktbedingungen werden schwieriger und haben so im

europäischen Einzelhandel zu einem digitalen Aufrüsten geführt",

sagte Simon Birkenhead, European Managing Director von L2.

"Großbritannien ist führend im Bereich des Lebensmittelhandels im

Internet, aber andere Länder Europas scheinen jetzt aufzuholen.

Einzelhändler in Deutschland, Italien und Spanien liegen jedoch

gegenüber Großbritannien und Frankreich in den Kapazitäten bei

E-Commerce und Omnichannel deutlich zurück. Dies lässt eine Lücke, um

deren Füllung Amazon sich sehr bemüht.



Eine Auswahl wichtiger Ergebnisse des Berichtes von L2:



- Der Ausbau europäischer SB-Warenhäuser bei Produktangebot und

Lieferung hat zu einer Unzahl nicht integrierter Websites und Apps

geführt. Bei den Indexmarken betrieben 30 % mindestens zwei URLs,

was die Sichtbarkeit der Marke bei der Suche schwächt und dem

Verbraucher eine inkonsistente Erfahrung beschert.

- Der Onlinewettbewerb in Großbritannien, der von den reinen



Internethändlern Ocado und Amazon Fresh angeführt wird, hat zu

umfassenden Investitionen in die Omnichannel-Kapazitäten geführt.

Tesco ist in diesem Markt Top-Performer. In Deutschland hingegen

bieten nur 18 % der Einzelhändler "Click-and-Collect" an, welches

für Omnichannel heute ein wichtiges Element ist.

- Der Lebensmittelhandel eröffnet im digitalen Bereich die wenigsten

Möglichkeiten. Drei Viertel aller Marken wurden als problematisch

oder schwach eingestuft. Amazon sieht speziell bei deutschen

Einzelhändlern Schwächen im Internetbereich und zielt mit der

Einführung von Amazon Prime Now und Dash Buttons im Jahr 2016

(zusammen mit Einführungen in den USA und Großbritannien) aggressiv

auf diesen Markt ab.

- Einzelhändler mit Ladengeschäften haben im Wettbewerb mit Amazon

Probleme im Wettbewerb um die Sichtbarkeit bei der Suche. Als

größte Kategorie im E-Commerce und mit frühzeitiger Dynamik bei der

Suchoptimierung ist der Bereich der Unterhaltungselektronik ein

gutes Barometer für die Zukunft.

- Italien bleibt der digitale Markt mit der geringsten Entwicklung.

Nur Carrefour Italien wurde als gut eingestuft. Die Hälfte der

analysierten Einzelhändler verfügen nicht über Funktionen beim

E-Commerce. Viele weisen noch nicht einmal eine grundlegende

Website-Infrastruktur auf.



Im Bericht finden sich unter anderem Fallstudien der folgenden

Marken: Argos, B&Q, DM, Edeka, Samsung und Tesco.



Laden Sie eine vollständige Ausgabe des Digital IQ Index®: Retail

Europe 2016 von L2 für Medien hier herunter

(https://www.l2inc.com/research/retail-europe-2016?press=160560).



Über L2



L2 stellt Benchmarks der digitalen Performance von mehr als 2.200

Marken aus 12 weltweiten Branchen zusammen. Der firmeneigene Digital

IQ Index® ist der globale Standard zur Messung digitaler Kompetenz.

L2 verfügt über Niederlassungen in London und New York und bietet

seinen Mitgliedsmarken datenbasierte, entscheidungsrelevante

Erkenntnisse für Kapitalzuweisung und Verbesserung der Kapitalrendite

digitaler Investitionen.







