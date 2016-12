Rheinische Post: Kommentar: Die FDP hat Mut

(ots) - Eines muss man den Liberalen lassen: Sie haben

Mut. Während andere Parteien eifrig Wahlversprechen produzieren, holt

die NRW-FDP den Rotstift hervor. Weil das letzte Kita-Jahr

gebührenfrei ist und die Studierenden keine Beiträge mehr zahlen

müssen, muss das Land alljährlich mit 500 Millionen Euro einspringen.

Beides will die FDP ändern. Für ein solches "Rollback" spricht vor

allem der finanzielle Spielraum, der sich für mehr Qualität in Kitas

und Hochschulen ergäbe. Davon würden alle profitieren. Gutverdienende

müssen nicht bei den Elternbeiträgen entlastet werden. Für sie ist

eine ordentliche Betreuung ihrer Kinder ohnehin viel wichtiger. Und

wenn Studierende den Beitrag nicht aufbringen können, kann er ihnen

ja gestundet werden. Natürlich wäre ein für die Nutzer komplett

kostenfreies Bildungssystem der Idealfall. Aber das klappt nicht in

einem so hoch verschuldeten Land wie NRW. Die Vorschläge der FDP sind

dennoch ebenso mutig wie unpopulär. Wie wird der Wähler reagieren?

Eine Landesregierung mit Grünen und FDP am Kabinettstisch erscheint

inzwischen nahezu unmöglich.



