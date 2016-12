Lausitzer Rundschau: Berlin, nun freue dich



Zur rot-rot-grünen Regierung in der Hauptstadt

(ots) - Berlin ist Hauptstadt, Weltmetropole und es

wächst. Schon 2020 wird die Stadt vier Millionen Einwohner haben. Es

gibt Gründe, skeptisch zu sein, ob Michael Müllers rot-rot-grünes

Bündnis den Anforderungen gerecht werden wird. Einer heißt SPD. Die

Tatsache, dass sie mit dem gleichen Personal antritt wie vorher,

zeugt nicht von Aufbruch. Und dass ihr Regierungschef sich im

ständigen Machtkampf mit der Parteilinken und dem eigenen

Fraktionsvorsitzenden befindet, verheißt nichts Gutes. Nabelschau

auch bei den Grünen, etwa bei ihren vom Flügelstreit dominierten

Personalentscheidungen. Die Linken stechen in diesem Regierungstrio

fast positiv heraus. Der Koalitionsvertrag ist 177 Seiten dick und

extrem detailliert. Jede Randgruppe wird in ihm bedient. Vertrauen

sieht anders aus. Vision auch. Ein Vorbild für den Bund ist das

jedenfalls nicht. Am Donnerstag wurde Michael Müller auf dieser

Basis gewählt, einige Stimmen der Koalition fehlten. Berlin, nun

freue dich.







