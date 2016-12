HARIBO-Neuheiten Seite ist „Website des Jahres 2016“

Ettlingen/Bonn, 10.02.2016 - Tolles Bonbon zum Jahresabschluss: Die HARIBO-Neuheiten Seite wurde von den Verbrauchern zur „Website des Jahres 2016“ in der Kategorie Verbrauchsgüter gewählt.

(firmenpresse) - Nachdem im vergangenen Jahr bereits die HARIBO Infoseite von den Verbrauchern zur „Website des Jahres 2015“ gekürt wurde, begeistert jetzt auch die von der Netzbewegung realisierte Neuheiten-Plattform die Nutzer.



The Website of the Year Award ist der Online-Publikumspreis für die besten und beliebtesten Websites und nach eigenen Angaben Deutschlands wichtigster People's Choice Award für Websites.



In diesem Jahr waren 228 Websites in 19 Kategorien nominiert. Mehr als 500.000 Stimmen wurden zwischen dem 4. Oktober und 13. November abgegeben.



Neben ihrer Stimme, werden die Nutzer auch um ihre Meinung gebeten. Dabei freuen wir uns besonders über folgenden Kommentar: "Die Website ist so toll, da möchte man am liebsten in den Bildschirm greifen und die leckeren Haribo rausholen, um sie zu futtern.“



Dem ist nichts hinzuzufügen, denn genau das war der Plan.



URL: www.haribo-news.de





Netzbewegung – Agentur für interaktive Markenerlebnisse

Die Netzbewegung ist eine preisgekrönte Agentur für digitale Erlebnisse. Wir realisieren plattformübergreifende, erfolgreiche und ausgezeichnete Lösungen für Web, soziale Netzwerke und mobile Endgeräte. Von unserem Standort in Ettlingen bei Karlsruhe betreuen wir Kunden in ganz Deutschland und darüber hinaus. Dazu zählen unter anderem TEEKANNE, HARIBO, SWR, arte, SUPER RTL, Capri-Sonne, Griesson - de Beukelaer. Unsere Schwerpunkte sind die Entwicklung von Websites, Games, Content-Marketing und Storytelling. Wir sind verantwortlich für vielbeachtete crossmediale Medienprojekte, erfolgreiche Webshops, Online-Promotions, Corporate Websites und Apps. Unsere ganze Leidenschaft gilt der digitalen Transformation. Unsere wichtigsten Werkzeuge sind unsere Köpfe, Hände und Herzen.

