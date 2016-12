Rückenschmerzen - die Volkskrankheit Nr. 1

Lt. Statistiken leiden annähernd 70% der Deutschen unter heftigen Rückenschmerzen, fast die Hälfte davon sogar chronisch. Zu Recht bezeichnet man dieses Leiden als Volkskrankheit Nr. 1

(firmenpresse) - Rückenschmerzen ist die Volkskrankheit Nummer 1. Durch falsche Bewegungen, durch zu wenig Bewegung, durch einseitiges belasten und auch ein zu viel an Körpergewicht, sind die Ursachen der Schmerzen im Rücken und diese machen vielen das Leben schwer. Denn Schmerzen im Rücken beeinträchtigen die Lebensqualität, dadurch werden viele alltägliche Dinge wie Einkaufen oder Haushaltsführung, zu einer großen Anstrengung. Dies ist für die Betroffenen sehr belastend. Grundsätzlich gilt zu sagen, dass es sehr wichtig ist, die Ursache für die Schmerzen im Rücken zu eruieren.



Viele Krankheitsbilder werden von Rückenschmerzen begleitet. Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, Nierenschmerzen, Menstruationsbeschwerden oder auch eine Endometriose können Schmerzen im Rücken verursachen, da die Schmerzen von den erkrankten Organen auf den Rücken ausstrahlen. Auch psychische Probleme wie starker Stress, können die Schmerzen dieser Volkskrankheit verstärken. Auf über 60% ist der Ursprung der Rückenschmerzen im unteren Bereich des Rückens, also der Lendenwirbelsäule, zurückzuführen.



Wie kann der Volkskrankheit Rückenschmerzen vorgebeugt werden?



1. BEWEGUNG

Ob Laufen, Schwimmen, Radfahren, jegliche Art von Bewegung entspannt Ihren Rücken und verhindert so Schmerzen. Die rückenschonendste Variante ist hier das Schwimmen, besonders kraulen ist hier zu bevorzugen. Die optimale Dauer an Bewegung sind dreißig Minuten täglich.



Sie können Bewegung auch schon in Ihrem Alltag integrieren, in dem Sie statt Lift oder Rolltreppe, die Stiege benutzen. Auch einkaufen können sie zu Fuß erledigen oder auf dem Weg zur Arbeit einfach ein bis zwei Stationen früher aus der U-Bahn aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Machen Sie im Büro immer wieder Dehnübungen und stehen Sie jede Stunde einmal auf, um Ihre Beine zu bewegen. Oder anstatt zu Hause auf der Couch zu liegen und fernzusehen, können Sie Fitnessübungen machen oder auf einem Hometrainer trainieren.





2. REDUKTION VON KÖRPERGEWICHT

Jegliches Kilo zu viel an Gewicht, beansprucht stark Ihre Bandscheiben und dies wirkt sich mit Schmerzen aus. Achten Sie auf eine gesunde nährstoffreiche Nahrung mit viel frischen Obst und Gemüse.



3. VERMEIDUNG VON STRESS

Versuchen Sie ein ausgewogenes Leben zu führen, um jegliche Art von Stress zu vermeiden. Schlafen Sie ausreichend und finden Sie, den für Sie passenden Ausgleich, damit sie ein schmerzfreies Leben leben können.



Wann ist nun aber eine OP sinnvoll?

Wenn Taubheitsgefühle, Schwäche, Lähmungen, Kribbeln und starke Schmerzen vorhanden sind und keine alternativen Maßnahmen wie Körpergewichtsreduktion, gezielte Bewegungsübungen und eine Schmerzmedikation, mehr wirksam sind, dann sollte an eine OP gedacht werden.



Hierfür können Sie sich an das Apex- Spine wenden, das Zentrum für endoskopische Bandscheibenoperationen und Wirbelsäulenchirurgie. In diesem Zentrum werden die schonendsten Bandscheibenoperationen mit minimal invasivem Eingriff durchgeführt. Ein Team aus vielen Spezialisten hat sich erfolgreich auf die Bekämpfung der Volkskrankheit Rückenschmerzen, mit der endoskopischen OP-Methode, einen international bekannten Namen gemacht. Damit Ihre Lebensqualität schneller wiederhergestellt ist, und Sie Ihr Leben schmerzfrei führen können, ist Apex-Spine die erste Wahl wenn es um Ihre Rückenbeschwerden geht.









http://www.apex-spine.de/



Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert.



apex spine Center

Dachauerstraße 124A, 80637 München

