Badische Neueste Nachrichten: EZB gehen die Argumente aus - Kommentar von Mario Beltschak

(ots) - Unter diesen Voraussetzungen wird die Inflation

kaum auf niedrigem Niveau bleiben. Sie zog zuletzt schon wieder an.

Wer deswegen jedoch mit einer Kehrtwende der EZB rechnet, dürfte

enttäuscht werden. Die Inflation oder eine gut laufende Wirtschaft

sind längst nicht mehr die eigentlichen Ziele, die Draghi und Co

verfolgen. Es geht vielmehr um Europa. Wie wirkt sich der Brexit

letztlich aus? Gelingt Griechenland ein Schuldenschnitt? Was plant

eine neue Regierung in Italien? Obwohl diese Fragen von der Politik

zu beantworten sind, mischt sich die EZB ein, indem sie den Geldhahn

offen lässt. Negative Folgen nimmt sie billigend in Kauf.







