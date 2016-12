Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Eurobahn

(ots) - Wenn es stimmt, dass die Eurobahn von einer

massiven, unvorhersehbaren Krankheitswelle erwischt wurde, könnte man

dem Unternehmen die Zugausfälle nicht wirklich ankreiden. Schließlich

ist Winter- und damit Erkältungszeit. Misstrauisch macht aber, dass

die Privatbahn das Argument schon seit geraumer Zeit als

Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten der Fahrgäste anführt.



So liegt der Verdacht nahe, dass in Wirklichkeit eine verfehlte

Personalpolitik hinter den Ausfällen steckt, das Unternehmen also

solche Probleme sehenden Auges durch eine viel zu dünne Personaldecke

provoziert hat. Passagiere und der Verkehrsverbund hätten dann allen

Grund, wütend zu sein. Auf ihrem Rücken würde ein fahrlässiges

Kostendenken ausgetragen.



Damit Privatbahnen auf dem Land - so wie die Eurobahn - genügend

Zugführer und anderes Personal finden, müssen sie sie besser bezahlen

und so viele Leute einstellen, dass bei Krankheitsfällen nicht gleich

alles zusammenbricht. Das kostet Geld, schont aber die Nerven der

Fahrgäste, für die die Bahnen da sind. Wer weiter nur auf der Felge

fährt, ramponiert seinen Ruf nachhaltig.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.12.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1434405

Anzahl Zeichen: 1490

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 139 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung