Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Flüchtlingen

(ots) - Es ist eine bittere Normalität, zu der die EU

zurückkehren will: Die Lasten für Flüchtlinge, die den Sperrschirm

der europäischen Küsten- und Grenzwache überwinden und deren Boote

an Nato-Patrouillen vorbeikommen, wird den südlichen Küstenstaaten

aufgebürdet. Eine solidarische Lastenteilung gibt's nicht.

Griechenland soll innerhalb der nächsten dreieinhalb Monate einen

Zustand schaffen, der die menschenwürdige Aufnahme der Hilfesuchenden

und die Bearbeitung der Asylanfragen inklusive rechtsstaatlicher

Garantien sicherstellt. Woher dieser Qualitätssprung der hellenischen

Auffanglager kommen soll, ist offen. Aber die EU hat ein Druckmittel

gegen Athen in der Hand: Sollte das Land den Stichtag nicht schaffen,

fliegt es für zunächst ein Jahr aus dem Schengen-Raum. Nein, das hat

nichts mit Normalität zu tun. Es ist die bittere Realität dieser nur

vermeintlich solidarischen Völkerfamilie, die sich darauf ausruht,

dass die einen in Schwierigkeiten ertrinken, während einige andere so

tun, als ginge sie das Problem nichts an. Die Union hat vieles

erreicht: Der Küsten- und Grenzschutz steht. Ein neues

Kontrollsystem für Einreisende aus Drittstaaten wurde beschlossen.

Die Lücken in den Grenzen werden bald geschlossen. Die Türkei wurde

in die Strategie zur Abwehr von Schlepper-Geschäften eingebunden.

Aber das löst die Frage nicht, wer denen, die Asyl wirklich brauchen,

künftig hilft? So lange man da nicht weiterkommt, ist jede Lösung nur

Flickwerk. Die Staats- und Regierungschefs werden in der kommenden

Woche erneut die Migrationsproblematik diskutieren. Jeder von ihnen

weiß, dass die Dublin-Regeln ungerecht sind. Die Union braucht

faire Quoten, die auf die Größe und Wirtschaftskraft eines Landes

abgestimmt sind. Und man braucht eine zentrale Stelle, die anerkannte

Asylanten verteilt - auf alle Mitglieder der europäischen Familie.



Doch das ist nicht durchsetzbar. Noch nicht. Es gibt diesen fatalen

Zirkel innerhalb der EU, das Richtige zu erkennen, auch zu wissen,

dass es irgendwann kommen muss. Aber dennoch alles zu tun, um es

hinauszuschieben, weil es seine Zeit braucht, die Einsicht für das

Notwendige in die Köpfe eindringen zu lassen. Griechenland hat sich

jahrelang seiner Verantwortung entzogen. Die Hellenen winkten

Flüchtlinge durch und brachen die Dubliner Vereinbarungen. Wenn

Athen seine Kontrollen wie vorgesehen durchgezogen hätte, wäre die

Krise in diesem Ausmaß nicht eskaliert. Deshalb bleibt es richtig,

Hellas an die Leine zu legen. Aber das ist kein Grund zum Aufatmen,

weil damit ein System wieder in Kraft gesetzt wird, das für eine

solche Ausnahmesituation ungeeignet ist. Europa braucht schnell

wirkende Notlösungen. Aber die können eine dauerhafte solidarische

Asyl-Gesetzgebung nicht ersetzen.







