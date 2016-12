ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit begrüßt Merkels Kanzlerkandidatur / Achtung bitte Sperrfrist beachten - gilt auch für Online-Medien

59 Prozent der Deutschen finden es gut, dass Angela Merkel im

nächsten Jahr ein weiteres Mal als Kanzlerkandidatin für die CDU

antritt (+13 im Vergleich zu September). 39 Prozent finden dies nicht

gut (-12). Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag

bis Dienstag dieser Woche ergeben. Wenn man sich die Anhänger der CDU

anschaut, begrüßen 89 Prozent eine erneute Kandidatur Merkels, 10

Prozent lehnen sie ab. Von den CSU-Anhängern sind 82 Prozent für eine

Kandidatur Merkels und 18 Prozent dagegen.



Sollte es zu einem Kanzlerkandidaten-Duell zwischen Angela Merkel und

Sigmar Gabriel kommen, läge Angela Merkel in der Gunst der Bürger

vorn. Wenn man den Bundeskanzler direkt wählen könnte, würden sich 57

Prozent der Befragten für Angela Merkel entscheiden (+12 im Vergleich

zu September), 19 Prozent für Sigmar Gabriel (-8 im Vergleich zu

September). 19 Prozent geben an, dass keiner der beiden Politiker als

Regierungschef in Frage kommt.



Sollte es zu einem Kanzlerkandidaten-Duell zwischen Angela Merkel und

Martin Schulz kommen, wäre der Abstand deutlich knapper. 43 Prozent

würden sich in diesem Fall für Angela Merkel entscheiden, 36 Prozent

für Martin Schulz. 13 Prozent würden sich für keinen von beiden

entscheiden.



Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.de veröffentlicht

und dürfen dann bereits verwendet werden.



Befragungsdaten

-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

ab 18 Jahren

-Fallzahl: 1.004 Befragte

-Erhebungszeitraum: 5.12. bis 6.12.2016

-Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

-Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

-Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte



* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert

von 50%



