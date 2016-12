ARD-DeutschlandTrend: Neuer Rekordwert für Steinmeier bei der Politikerzufriedenheit / Achtung bitte Sperrfrist beachten - gilt auch für Online-Medien

(ots) -



Sperrfrist: 08.12.2016 22:45

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.





Auf Platz eins der Liste der beliebten Politiker liegt Außenminister

Frank-Walter Steinmeier. 79 Prozent der Befragten sind mit seiner

Arbeit zufrieden bzw. sehr zufrieden (+7 Punkte im Vergleich zum

Vormonat). Das ist der beste Wert, der im ARD-DeutschlandTrend für

ihn bisher gemessen wurde. Das hat eine Umfrage des

ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.

Ihm folgt Finanzminister Wolfgang Schäuble mit 66 Prozent Zustimmung

(+2). Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments,

erreicht 57 Prozent Zustimmung (+7). Auch für ihn ist das ein

Bestwert. Bundeskanzlerin Angela Merkel legt um 5 Punkte zu und kommt

ebenfalls auf 57 Prozent Zustimmung. Der Parteivorsitzende der Grünen

Cem Özdemir erreicht mit 54 Prozent Zustimmung (+2 als einziger in

der Aufzählung im Vergleich zu Oktober) einen neuen Höchstwert. Mit

der Arbeit von Innenminister Thomas de Maizière sind 50 Prozent

zufrieden bzw. sehr zufrieden (+1). Wirtschaftsminister Sigmar

Gabriel kommt auf 43 Prozent Zustimmung (+6). Der bayrische

Ministerpräsident Horst Seehofer erreicht 41 Prozent Zustimmung (-1

im Vergleich zum Vormonat).



Mit der Arbeit der Bundesregierung sind 47 Prozent der Befragten

zufrieden bzw. sehr zufrieden (+4 im Vergleich zum Vormonat). 52

Prozent sind weniger bzw. gar nicht zufrieden (-4).



In der Sonntagsfrage legt die Union leicht zu

In der Sonntagsfrage kommt die Union auf 35 Prozent (+2 im Vergleich

zum Vormonat). Die SPD erreicht 22 Prozent (+/-0). Die Linke erreicht

9 Prozent (+/-0), die Grünen 11 Prozent (-1). Die FDP kommt auf 5

Prozent (-1) und die AfD auf 13 Prozent (+/-0). Für die Sonntagsfrage

im Auftrag der ARD-Tagesthemen hat das Meinungsforschungsinstitut



Infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.504

Wahlberechtigte bundesweit befragt.



Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.de veröffentlicht

und dürfen dann bereits verwendet werden.



Befragungsdaten

-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

ab 18 Jahren

-Fallzahl: 1.004 Befragte, Sonntagsfrage: 1.504 Befragte

-Erhebungszeitraum: 5.12. bis 6.12.2016, Sonntagsfrage 5.12.

bis 7.12.2016

-Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

-Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

-Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert

von 50%



Fotos unter ARD-Foto.de









Pressekontakt:

WDR Presse und Information

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk(at)wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.12.2016 - 22:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1434413

Anzahl Zeichen: 3215

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 143 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung