Nach dem Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi

erwarten 62 Prozent der Deutschen ein Erstarken der EU-kritischen

Parteien in Europa, 29 Prozent erwarten das nicht. Bei der Frage, ob

sich durch den Rücktritt die wirtschaftliche Situation in der EU

verschlechtert, sind die Befragten gespalten: 45 Prozent befürchten

dies, 44 Prozent befürchten dies nicht.

Eine Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Deutschland und

Italien befürchtet nur eine Minderheit von 24 Prozent. 67 Prozent

erwarten, dass es keine solche Verschlechterung gibt. Das hat eine

Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser

Woche ergeben.



Befragungsdaten

-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

ab 18 Jahren

-Fallzahl: 1.004 Befragte

-Erhebungszeitraum: 5.12. bis 6.12.2016

-Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

-Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

-Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert

von 50%



