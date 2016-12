Rheinische Post: CDU-Politiker wirft Merkel "Provokation" der Delegierten vor

(ots) - Die innerparteiliche Kritik an Kanzlerin Angela

Merkel wächst nach ihrer Distanzierung vom CDU-Parteitagsbeschluss

zum Doppelpass. "Was Angela Merkel da gemacht hat, wird viele

Delegierte provozieren", sagte CDU-Innenexperte Armin Schuster der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Der

nächste Parteitag werde "nicht einfach" werden. Er kenne "keinen

Kreisvorsitzenden, der den Beschluss des eigenen Kreisparteitages

anschließend als falsch bezeichnet", sagte der CDU-Politiker.



